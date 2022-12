Lange Jahre war das Geschäftemachen in Tansania für ausländische Rohstofffirmen mit großen Schwierigkeiten behaftet. Selbst Goldgigant Barrick Gold (WKN 870450) hatte zu kämpfen und legte einen langjährigen Steuerstreit mit der Regierung des ostafrikanischen Landes erst 2019 bei. Seitdem allerdings, hat sich die Situation grundlegend verändert, sodass Tansania laut dem „Absa Africa Financial Markets Index 2022“ mittlerweile zu den besten Investitionszielen Afrikas gehört. Gute Voraussetzung also für die von Goldinvest.de beobachteten Unternehmen, die dort aktiv sind!



Vulkan in Tansania; Quelle: Depositphotos

Zu den Kriterien, die der Absa-Bericht anlegt, gehören Markttiefe, Zugang zum Devisenmarkt und Markttransparenz. Hinzu kommen das steuerliche und rechtliche Umfeld, die Kapazität der lokalen Investoren, makroökonomische Möglichkeiten sowie Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit von Standardrahmenverträgen für Finanzmärkte. Und dem Bericht zufolge, erfüllte das Land, das in den kommenden Jahren zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Region gehören soll, fünf dieser sechs Anforderungen gut.

Tansanias stellvertretende Staatssekretär für Finanzen und Planung bekräftigte darüber hinaus kürzlich das Engagement der Regierung für die Gewährleistung von Stabilität, Kontinuität und Berechenbarkeit des Umfelds, in dem wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, um ein günstiges Umfeld für nachhaltige Investitionen zu schaffen – extrem wichtige Bedingungen für internationale Unternehmen, die in dem Land tätig sein wollen oder es bereits sind.

Tembo Gold: Nach langer Pause wieder in Tansania aktiv

Dazu gehört unter den Unternehmen, die wir bei Goldinvest.de beobachten, insbesondere der kanadische Goldexplorer Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM), der sein gleichnamiges, extrem vielversprechende Projekt schon seit Langem – mit einer mehrjährigen Pause – erkundet. Bereits vor dieser Unterbrechung hatte Tembo Gold zum Beispiel 26,0 Meter mit 22,8 g/t Gold, 11,1 Meter mit 8,2 g/t Gold und 25,9 Meter mit 3,1 g/t Gold auf der Liegenschaft erbohrt, die sich in unmittelbarer Nähe zu Barrick Golds Bulyanhulu-Mine mit ihren Vorkommen von 13 Mio. Unzen Gold befindet.

Und vor Beginn einer neuen Bohrkampagne Mitte des Jahres auf seinen Kerngebieten schloss Tembo mit dem ungleich größeren Nachbarn Barrick zu Jahresanfang einen spektakulären Deal ab. Für 6 Mio. US-Dollar verkaufte das Unternehmen einige Lizenzen, die in der Nachbarschaft der Bulyanhulu-Mine aber nicht im Fokus des Interesses von Tembo liegen, an den Branchengiganten. Barrick erwarb darüber hinaus eine Beteiligung von 5,5% an Tembo und zahlte dafür noch einmal 1,5 Mio. Dollar, was als starker Vertrauensbeweis des kanadischen Konzerns zu betrachten ist.

Mittlerweile hat man die ersten Ergebnisse von den im Juni durchgeführten Bohrungen erhalten und dabei unter anderem 12,96 g/t Gold nachgewiesen! Der eigentliche Zweck der Bohrungen war es aber, den Verlauf der grundlegenden, geologischen Kontrollen auf dem Lizenzgebiet besser zu verstehen und die für das kommende Jahr geplanten Ressourcenbohrungen optimal vorzubereiten. Diesen Zweck scheinen sie erfüllt zu haben. Damit ist ein notwendiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Bestimmung einer künftigen Goldressource gemacht.

EcoGraf: Fortgeschrittenes Graphitprojekt Epanko

Ebenfalls schon eine ganze Weile in Tansania vertreten ist die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR), die aber auch über ein zweites Standbein (Verarbeitung von Naturgraphit zu Batteriegraphit) in Australien verfügt.

Auch hier kam es zu langen Verzögerungen, nachdem EcoGraf das Graphitprojekt Epanko bereits weit vorangebracht hatte. Denn die Wirtschaftlichkeit des Projekts wurde schon vor Jahren in sogar zwei Machbarkeitsstudien nachgewiesen und Epanko ist darüber hinaus das einzige afrikanische Graphitprojekt, das die strengen Investitionsauflagen der sogenannten Äquator-Prinzipien erfüllt. Wodurch es auch für europäische Institutionen finanzierbar wäre.

Und nach der langen Zwangspause in Tansania sieht das Management offenbar jetzt die konkrete Chance, dass Epanko tatsächlich errichtet werden könnte. Denn erst kürzlich setzte EcoGraf mit der personellen Verstärkung durch den südafrikanischen Spezialisten für den Bau und den Betrieb von Minen Chrisjan Van Wyk ein unmissverständliches Zeichen in diese Richtung.



Der Absa-Index untersucht 26 Länder in Afrika, wobei Tansania wie schon im vergangenen Jahr auf Platz Elf liegt. In der Region Ostafrika kommt das Land auf den dritten Platz hinter Kenya und Uganda. Afrikaweit liegen Südafrika, Mauritius und Nigeria ganz vorne. Die verbesserten Bedingungen in Tansania machen sich offenbar für beide Unternehmen bereits bezahlt und werden sich hoffentlich auch in Zukunft bezahlt machen.

