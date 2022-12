FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer sehen sich gerüstet für den erwarteten Konjunkturabschwung im kommenden Jahr. "Wir rechnen für 2023 weiterhin mit einem leichten realen Produktionsrückgang von 2 Prozent", sagte Karl Haeusgen, Präsident des Branchenverbandes VDMA am Dienstag in Frankfurt. "Das ist mit Sicherheit keine Krise" und zeige die Robustheit der Maschinenbauer. Für das laufende Jahr ist der VDMA zuversichtlich, das Ziel eines Produktionswachstums bereinigt um Preiserhöhungen (real) von einem Prozent zu erreichen. Große Sorgen bereitet der Fachkräftemangel.

Das Umfeld für die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie mit mehr als einer Million Beschäftigten ist dem Verband zufolge schwierig. Haeusgen sprach von "rauer See". Das Wachstum in China bleibe voraussichtlich schwach, der Krieg in der Ukraine sorge weiter für hohe Energiepreise, hinzu kämen steigenden Zinsen. "Das wird die Weltwirtschaft und damit auch die Investitionsgüterindustrien auf absehbare Zeit belasten", sagte Haeusgen. "Dennoch ist die Stimmung in vielen Ländern der Erde in den vergangenen Wochen nicht mehr so negativ gewesen wie in den ersten Monaten nach Beginn des Ukraine-Kriegs."