Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf/Stuttgart (ots) - Um teure Planungsfehler und Zeitverzögerungen imBau zu minimieren, setzt die Bundesregierung auf Digitalisierung: DiePlanungsmethode Building Information Modeling, kurz BIM, soll für maximaleTransparenz und Planungssicherheit sorgen. Für öffentliche Infrastrukturprojekteist BIM bereits seit zwei Jahren verbindlich, ab Ende des Jahres gilt dieVorschrift auch für Hochbauten des Bundes. Trotz dieser Vorgaben nutzt einGroßteil der Architektur- und Ingenieurbüros, Bauunternehmen undInstallationsfirmen die digitale Planungsmethode noch nicht. Warum das so ist,das untersucht der BIM-Monitor 2022 des Düsseldorfer MarktdatenspezialistenBauInfoConsult. Darin wurden über 300 Firmen telefonisch zu ihren Erfahrungenund Einschätzungen zum Thema BIM befragt. Der Monitor liefert valide Ergebnisse,die André Friedel, BIM-Experte des auf Bau und Immobilien spezialisiertenBeratungsunternehmens Drees & Sommer SE, mit den unternehmensweiten Erfahrungenaus über 400 BIM-Bauprojekten kommentiert."Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass BIM einen guten Ruf in der Branche hat,aber oftmals noch nicht ausschöpfend angewendet wird," fasst Alexander Faust,Marktanalyst bei BauInfoConsult, die Daten der diesjährigen Erhebung zusammen.Erfahrungen mit BIM hat nur ein Fünftel der 300 Befragten aus den teilnehmendenPlanungsunternehmen, Bau- und Handwerksfirmen - also nur 20 Prozent arbeitenaktuell aktiv mit BIM. "Dabei liegen die Vorteile klar auf der Hand. BIM bündeltals eine Methode der vernetzten Zusammenarbeit alle relevanten Daten in einemdigitalen Modell, dem digitalen Zwilling des Bauwerks. Da alle wesentlichenBauakteure in Modellen arbeiten, stehen die dort verarbeiteten Informationenwiederum allen zur Verfügung. Ändert ein Planer beispielsweise denGebäudegrundriss ab, können die anderen Projektbeteiligten ihre Fachplanungunmittelbar darauf anpassen. Und passen die Entwürfe nicht mehr zusammen, werdendiese Kollisionen nicht erst während des Bauprozesses bemerkt, wo sie zu teurenZeitverzögerungen führen", erklärt Faust.Bislang ist BIM bei Infrastrukturprojekten des Bundes verpflichtend und soll abEnde 2022 auch bei Hochbauten des Bundes bindend eingesetzt werden. Auch bestehtin Deutschland seit dem 1. Januar 2021 eine BIM-Pflicht bei der Vergabeöffentlicher Aufträge. In den skandinavischen Ländern, in den USA, Kanada undauch in den Niederlanden oder Österreich ist das Bauen mit BIM viel weiter. Dochwarum sind die Akteure auf dem deutsche Markt noch so zögerlich und was kannhelfen, damit BIM noch mehr Fahrt aufnimmt? Die Zahlen des BIM-Monitors 2022/23zeigen deutlich, dass die bisherigen BIM-Nutzer:innen BIM anwenden, weil es von