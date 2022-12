Plansecur-Chef Johannes Sczepan verabschiedet sich / Wechsel in den Ruhestand nach 21 Jahren an der Spitze der Finanzberatungsgruppe

Kassel (ots) - Nach 21 Jahren an der Spitze der Finanzberatungsgruppe Plansecur

verabschiedet sich Johannes Sczepan zum 31. Dezember in den Ruhestand. "Mit 65

Jahren ist es an der Zeit, die Führung in neue Hände zu geben", sagt der

gebürtige Hamburger. Seinen Nachfolger Heiko Hauser, der von der Allianz kommt,

hat er bereits ein Vierteljahr lang eingearbeitet.



Die Finanzbranche war für Johannes Sczepan keineswegs eine

Selbstverständlichkeit bei der Berufswahl. Nach einer Ausbildung zum

Industriekaufmann und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre zog es den

begeisterten Automobilisten in die Branche der rollenden Räder. Nach mehreren

Zwischenstationen in der Autoindustrie stieg er zum Geschäftsführer einer

landesweiten Automobilhandelskette mit über 1.300 Beschäftigten auf. Die

Turbulenzen der New Economy erlebte er als Chef mehrerer Automobilportale. Seine

persönlichen Finanzen hatte er zu dieser Zeit schon in verlässliche Hände

gegeben, nämlich in die Hände eines Plansecur-Beraters. Als Kunde war er derart

begeistert von der Beratung, dass er nicht lange zögerte, als ihn 2002 das

Angebot erreichte, als Nachfolger des Firmengründers Klaus Dieter Trayser in die

Geschäftsführung einzusteigen. Zwei Jahre später stand er an der Spitze der

Unternehmensgruppe - und gab seitdem bei Plansecur Vollgas. Im Geschäftsjahr

2020/21 überschritt die Gruppe erstmals in der Firmengeschichte beim betreuten

Depotvolumen die Marke von einer Milliarde Euro.