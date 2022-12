SKODA erweitert seine Konnektivitätsdienste um standortbasierte Angebote (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Nutzer profitieren von attraktiven, auf ihren Standort

zugeschnittenen Angeboten wie einem vergünstigten Parkplatz am Ziel oder einem

Gratis-Kaffee beim nächsten Tankstopp



> Neuer Dienst steht für deutschlandweit rund 180.000 Fahrzeuge von SKODA zur

Verfügung; Angebote lassen sich direkt über das Infotainmentsystem des Autos

buchen





> Neue Funktion nutzt die innovative Technologie von 4.screen und ermöglichteine direkte Kommunikation zwischen Dienstleister und dem Infotainmentsystem desFahrzeugs> SKODA Modelle punkten mit Top-Konnektivität: bis zu 13 Zoll großeInfotainmentdisplays, Head-up-Display, Sprachassistentin Laura und vielfältigeSKODA Connect(1)-ServicesSKODA Fahrer können von einem neuen Konnektivitätsangebot profitieren: Über dasInfotainmentsystem ihres Fahrzeugs erhalten sie auf Wunsch standortbasierteServices wie etwa einen vergünstigten Parkplatz, ein Gratis-Getränk beimnächsten Tankstopp oder einen Rabatt für die Autowäsche. Diese Coupons lassensich simply clever direkt über das Infotainmentsystem des Wagens buchen. Auf demHeimatmarkt Tschechien hat SKODA den Service im Dezember 2020 erfolgreicheingeführt (https://www.skoda-media.de/press/detail/3558/) . In Deutschland wirdder Dienst nun in der Breite ausgerollt und steht jetzt bereits für rund 180.000Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen bereit, das Angebot wird fortlaufenderweitert. Für die Vernetzung zwischen Unternehmen und Kunden nutzt SKODA diePlattform von 4.screen.Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing, sagt:"Digitale Dienste im Fahrzeug sind heute wichtiger denn je. Wir freuen uns, mit4.screen einen erfahrenen Partner mit großem Netzwerk und etablierterTechnologie an unserer Seite zu wissen. Mit der internationalen Einführungunserer standortbasierten Services profitieren SKODA Fahrer von zahlreichenattraktiven Angeboten."Als Simply Clever-Company für beste Mobilitätslösungen setzt SKODA bei seinenstandortbasierten Services auf maximale Kundenorientierung. Die Angebote passenjeweils zum Tagesablauf des Nutzers, zur aktuellen Position des Fahrzeugs oderzur momentanen Fahrsituation. Bei niedriger Restreichweite zum Beispiel zeigtdas Infotainmentsystem Tankstellen in der Nähe ebenso an wie individuelleRabatte. Nach dem gleichen Prinzip können SKODA Fahrer in Supermärkten, Hotels,Restaurants und Waschanlagen sowie bei zahlreichen weiteren Partnern vonattraktiven Sonderkonditionen profitieren.Standortbasierte Angebote ab sofort für rund 180.000 Fahrzeuge in Deutschland