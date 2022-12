Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 13.12.2022 entfällt.

Wiesbaden (ots) - Die in der Wochenvorschau für Dienstag, den 13. Dezember 2022 angekündigte Pressemitteilung "Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), November 2022" entfällt in dieser Woche aufgrund von Verzögerungen beim Dateneingang. Die Pressemitteilung wird zu einem späteren Termin veröffentlicht und rechtzeitig angekündigt.

