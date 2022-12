Engelhard Arzneimittel goes USA / Hustensaft PROSPAN ab 2023 in allen 50 US-Bundesstaaten (FOTO)

Niederdorfelden/Frankfurt (ots) - Lange wurde darauf hingearbeitet, nun ist es

soweit: Engelhard Arzneimittel steigt - zunächst mit PROSPAN - in den

US-amerikanischen Markt ein. Ab 2023 wird PROSPAN in allen 50 US-Bundesstaaten

erhältlich sein - von der Ostküste bis zur Westküste, von New York bis San

Francisco, von A labama bis W yoming...



Mit seinem pflanzlichen Hustensaft PROSPAN ist Engelhard bereits heute

Weltmarktführer. Sämtliche Produkte sind ausschließlich "Made in Germany",

entwickelt und produziert am Unternehmenssitz in Niederdorfelden/Hessen vor den

Toren Frankfurts. Engelhard ist mit seinen Marken in über 100 Ländern weltweit

vertreten.





Oliver Engelhard, Geschäftsführer: "Wir freuen uns außerordentlich, dass wir nunauch auf dem US-Markt mit unserem Hustensaft bundesweit vertreten sind. Für unsist das ein Meilenstein, die USA ein ganz wichtiger Markt, auf dem wir großesPotential für unsere beliebte Marke sehen."Schon seit vielen Jahren arbeitet Engelhard an der Gewinnung der USA alsAbsatzmarkt. Konkret ist das Vorhaben dann in den letzten zwei Jahren geworden.Mit einem amerikanischen Vertriebspartner hat Engelhard nun den passendenDistributionspartner für den US-Markt gefunden - strategisch stark, vielPotential zum Wachsen und eine sehr gute Positionierung im Handel. OliverEngelhard hebt hervor, dass das Unternehmen nun Schritt für Schritt den US-Markterobern wird.Markt, das meint im US-amerikanischen Umfeld etwas Anderes als in Deutschland,denn einen Apothekenmarkt im klassischen Sinn gibt es dort nicht:Nicht-verschreibungspflichtige Medikamente sind in der Regel in Supermärktenerhältlich, der Großteil des Geschäfts läuft "out of the shelfs". Das heißt, derKunde bedient sich selbst am Regal, beratende Gespräche mit pharmazeutischemFachpersonal sind eher die Seltenheit. Das wiederum hat Auswirkungen auf dieVerpackungen. Oliver Engelhard: "Auf den ersten Blick muss es für US-Kundinnenund Kunden klar sein, worum es sich handelt, daher haben wir dieZielgruppendifferenzierung stärker ins Packaging übersetzt. Das neueVerpackungsdesign wird zuerst auf dem amerikanischen Markt ausgerollt, dannweltweit adaptiert."Zunächst steht die Einführung von PROSPAN als Marke im Fokus. Die gesamtePROSPAN-Range ist aber geplant. "Unsere Vision und Ziel ist, auch mit unserenanderen Marken wie isla und Velgastin den amerikanischen Markt zu bedienen, ganznach unserem Motto Gesundheit bedeutet die Welt für uns", so Oliver Engelhardabschließend.Über EngelhardAls einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich erforscht und entwickeltEngelhard Markenarzneimittel aus Wirkstoffen, die zu den besten ihrer Klassezählen. Das Ergebnis sind international führende Marken wie Prospan®, Sinolpan®,isla®, Tyrosur® und Velgastin® ( www.engelhard.de//pflichtangaben-1(http://www.engelhard.de/pflichtangaben-1) ), die nach höchstenQualitäts-standards in Deutschland hergestellt und in mehr als 100 Ländernvertrieben werden. Die Kernkompetenzen des 1872 aus einer Apotheke in Frankfurtheraus entstandenen Unternehmens liegen in den Bereichen Atemwegs- undHauterkrankungen sowie Verdauungsprobleme. Dafür arbeiten mittlerweile mehr als450 Mitarbeiter, die einen jährlichen Umsatz von ca. 110 Mio. EURerwirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.engelhard.de(http://www.engelhard-am.de) .