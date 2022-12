Ungarn nimmt das Einfrieren von EU-Geldern gelassen auf

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarn hat gelassen auf das Einfrieren von Milliardenzahlungen aus Brüssel reagiert. "Wir haben unsere Ziele erreicht", erklärte der Regionalentwicklungsminister und EU-Chefunterhändler Tibor Navracsics am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Budapest in Bezug auf das bislang beispiellose EU-Vorgehen gegen Ungarn wegen mutmaßlichen Missbrauchs von Fördermitteln.

Am späten Montagabend hatte sich eine große Mehrheit der EU-Staaten grundsätzlich auf das Einfrieren von für Ungarn vorgesehene Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt verständigt. Wegen der Sorge, dass Gelder in Ungarn wegen unzureichender Korruptionsbekämpfung veruntreut werden, sollen bis auf Weiteres 6,3 Milliarden Euro blockiert werden. Ursprünglich hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, 7,5 Milliarden Euro einzufrieren.