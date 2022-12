Else Nutritions Kids Shakes sind 2022 das wachstumsstärkste Produkt in der Kategorie Flüssignahrung für Säuglinge und Kleinkinder im Natural Channel

- Der pflanzliche Protein Nutritional Vanilla Shake for Kids von Else Nutrition wurde vom Einzelhandelsdaten-Aggregator SPINS als das Produkt ausgezeichnet, das in den letzten 52 Wochen in der Kategorie Flüssignahrung für Säuglinge und Kleinkinder das schnellste Wachstum erzielte.

- Das Produkt mit dem zweitschnellsten Wachstum war der Else Cocoa Kids Shake.

VANCOUVER, BC, 13. Dezember 2022 – Else Nutrition Holdings Inc. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), gibt bekannt, dass die beiden Produkte mit dem höchsten durchschnittlichen Wochenumsatz im Natural Channel laut SPINS, einem Aggregator von Einzelhandelsdaten, beides Kids Shakes von Else Nutrition sind. Elses pflanzlicher Protein Nutritional Kids Shake mit Vanillegeschmack war in den letzten 52 Wochen bei Naturkost-Einzelhändlern das Produkt mit dem schnellsten Wachstum. Das zweitbeliebteste Produkt waren die Shakes mit Kakaogeschmack von Else Nutrition. Die Produkte von Else Nutrition belegten den ersten und zweiten Platz vor allen anderen Wettbewerbern in dieser Kategorie, die im Kanal für Naturprodukte verkauft werden.

„In der äußerst wettbewerbsintensiven Kategorie Säuglings- und Kleinkindnahrung verfügen wir wirklich über ein einzigartiges Angebot. Der Erfolg von Else Nutritional Kids Shakes bei Naturkosthändlern ist eine klare Bestätigung dafür, dass die pflanzlichen Produkte von Else Nutrition für Kinder bei den Eltern sehr beliebt sind“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Unsere Produktreihe für Kinder ist eines unserer neuen Angebote, die wir nach unserem erfolgreichen Sortiment für Kleinkinder auf den Markt gebracht haben, und es ist unglaublich befriedigend zu sehen, dass Eltern sie als Teil der täglichen Routine ihrer Kinder für eine saubere, minimal verarbeitete Ernährung schätzen.“

Die Kategorie der Flüssignahrung für Säuglinge und Kleinkinder ist im Natural Channel eine der am schnellsten wachsenden Kategorien, wobei Marken auf pflanzlicher Basis das Wachstum anführen. Else Nutrition Kids Shakes haben andere pflanzliche Produkte in dieser Kategorie durchweg übertroffen, was belegt, dass Kunden von diesem natürlichen Produkt begeistert sind.