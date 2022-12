First Lithium Minerals veröffentlicht Ergebnisse der geophysikalischen Messungen und identifiziert Ziele hoher Priorität

Toronto, Kanada, 13. Dezember 2022 – First Lithium Minerals Corp. („First Lithium Minerals“ oder das „Unternehmen“) (CSE: FLM) (FWB: X28) gibt die Ergebnisse der geophysikalischen, transient-elektromagnetischen („TEM“) Messungen bekannt, die auf seinem zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekt OCA in der Region Antofagasta in Nordchile durchgeführt wurden.