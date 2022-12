Eine große Grippe-Welle in der COVID-Pandemie – das braucht keiner. Hilfe könnte aus der Pharmabranche kommen: Biontech aus Mainz und Pfizer aus New York City haben kürzlich bekanntgegeben, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den neuen gemeinsamen Kombi-Impfstoff in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren aufgenommen hat. Mit nur einer Impfung sollen Patienten weltweit schnell und effektiv Schutz vor zwei Viruserkrankungen gleichzeitig erhalten. Und: Weil der Aufwand sinkt, geht Biontech davon aus, mit der Impfung auch Menschen zu erreichen, die bisher ungeimpft sind.

Das beschleunigte Zulassungsverfahren der US-amerikanischen Behörde bestätigt die Dringlichkeit einer solchen Impfung und gibt der Entwicklung zur Marktreife ordentlich Schub. Zurecht: Weltweit sind hohe Krankenstände und die Gesundheitsversorgung mittlerweile die vorherrschende Sorge von Regierungen, Unternehmen und Privathaushalten.