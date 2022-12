FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmender Optimismus der Lufthansa über die Geschäftsentwicklung hat am Dienstag der Aktie zu einem Kurssprung verholfen. Anleger griffen zu und katapultierten das Papier der Fluggesellschaft auf den höchsten Stand seit rund 15 Monaten.

Am Dienstag zur Mittagszeit ging es um 3,7 Prozent auf 7,983 Euro hoch. Zeitweise stieg das Papier sogar über 8 Euro, was zuletzt am 21. September 2021 der Fall war. Damals kostete die Aktie der Lufthansa sogar noch etwas mehr als 9 Euro, bevor der Kurs einen Tag später schon steil auf rund 6 Euro absackte. Eine milliardenschwere Kapitalerhöhung war der Grund gewesen. Durch sie sollte die durch die Corona-Krise ausgelöste Abhängigkeit vom Staat verringert werden.