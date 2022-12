Fazit und Ausblick 2023 HR als Existenzfrage - HRworks als Lösung

Freiburg/Berlin (ots) -



- HR-Tech: Erfolgreichstes Jahr in der Geschichte von HRworks

- Personalsoftware von fundamentaler Bedeutung bei KMU

- HRworks bietet die Standardlösung für Erstdigitalisierer



HRworks , der Spezialist für HR-Software im deutschen KMU-Markt, zieht eine

positive Bilanz für das von Krisen geprägte Jahr 2022. Dies ist bemerkenswert in

einer unsicheren Wirtschaftslage, die in vielen Branchen Rezessionsängste

ausgelöst hat. Entgegen diesem Trend verzeichnet das Freiburger Unternehmen eine

sehr gute Geschäftsentwicklung. Das Jahr 2022 ist das erfolgreichste in der fast

25-jährigen Geschichte von HRworks . Neben einem neuen Umsatzrekord hat der

Pionier für HR-Tech den Auftragseingang des Vorjahres bereits Anfang Dezember

überholt.