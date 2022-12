Medienanalyse Erwähnungen von DAX- und MDAX-CEOs im November 2022 um 13 Prozent gesunken

Hamburg (ots) - Die Sichtbarkeit von Deutschlands DAX- und MDAX-Chefs im Netz

hat im zweiten Monat in Folge abgenommen. Die Vorstandsvorsitzenden erzielten im

November dieses Jahres 13 Prozent weniger Erwähnungen auf Websites, in Foren und

sozialen Netzwerken als im Schnitt der vorherigen Monate. Die Interaktionen der

Leser mit den Inhalten (zum Beispiel Likes oder Kommentare) gingen wie im

Vormonat drastisch zurück (-91 Prozent). Das geht aus dem aktuellen CEO-Echo der

Berliner Strategieberatung .companion hervor, die durch den KI-basierten

Kennzahl-Bot vollautomatisch die Sichtbarkeit der Topmanager in fünf Kategorien

ermittelt. Dafür werden jeden Monat mithilfe des Monitoring-Tools Meltwater

weltweit alle öffentlich zugänglichen Medieninhalte in deutscher und englischer

Sprache analysiert (58 Prozent Online-Artikel und 42 Prozent

Social-Media-Beiträge).



In der Mehrheit der Fälle (56 Prozent) wurden DAX- bzw. MDAX-Chefs in einem

inhaltlichen Kontext genannt, der sich aus Sicht von Kommunikationsexperten

eignet, um Themen zu setzen und die Reputation des Unternehmens positiv zu

beeinflussen. Die übrigen Nennungen (44 Prozent) hatten einen Zusammenhang mit

Finanznachrichten. Insgesamt hatte das Medienecho eine sehr starke Tonalität mit

mehr positiven als negativen Erwähnungen.