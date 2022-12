Blue dot und KPMG Deutschland schließen strategische Allianz zur gemeinsamen Bereitstellung einer Technologie für steuerpflichtige Sozialleistungen

KPMG ist eines der führenden Beratungsunternehmen in Deutschland, das seinen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Vertragsberatung anbietet. Da das Datenvolumen weiter zunimmt und die Unternehmen lokal und global expandieren, entsteht auch für die Mitarbeiter eine Vielzahl von Kosten. KPMG sieht einen wachsenden Bedarf an Steuertechnologie in Finanz-, Steuer- und Lohnbuchhaltungsabteilungen, um die Kontrolle über diese Daten zu behalten.

Diese strategische Allianz wird es KPMG Deutschland ermöglichen, seinen Kunden die Möglichkeiten und Funktionen der globalen Blue dot-Plattform zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kann KPMG Deutschland seine Kunden beim laufenden Betrieb unterstützen und die Lösung auf dem neuesten Stand der rechtlichen Änderungen halten.

Die „Tax Products Suite" von Blue dot ist einzigartig in ihrer Fähigkeit, Belegbilder in Kombination mit anderen Datensätzen, die aus anderen Quellsystemen abgerufen werden, zu verarbeiten und zu lesen. Blue dot entwickelt seit fast 10 Jahren länderspezifische Datenverarbeitungskapazitäten und Datenmodelle für den spezifischen Bereich der mitarbeiterbezogenen Ausgaben. Daher ist das Unternehmen in der Lage, eine einzigartige Lösung anzubieten, die eine mühelose Einhaltung der Steuervorschriften und Automatisierung für steuerpflichtige Sozialleistungen (TEB) für Deutschland und darüber hinaus gewährleistet.