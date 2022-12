Der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Noch heute (13.12. nach Redaktionsschluss) werden die wichtigen US-Verbraucherpreisdaten veröffentlicht. Die Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank (14.12.) und der EZB (15.12.) könnten dem Goldsektor im Allgemeinen und damit auch Barrick Gold darüber hinaus weitere Impulse (in jedwede Richtung) geben.

Dass sich das Ganze vor dem Hintergrund eines überaus interessanten Chartbilds abspielt, erhöht die Spannung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Barrick Gold vom 08.11. hieß es unter anderem „[…] Der knackige Kursanstieg der letzten Handelstage nährt nun die Hoffnung darauf, dass durch den Ausflug in Richtung 13 US-Dollar eine Art Marktbereinigung stattgefunden hat. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen müssen, ob dem auch so ist. Im bullischen Idealfall macht Barrick nun weiter Dampf auf der Oberseite. Ein Ausbruch über die 16,0 US-Dollar und 16,9 US-Dollar würde die Karten aus charttechnischer Sicht neu mischen. Gleichzeitig gilt es, erneute Rücksetzer unter die 14 US-Dollar zu vermeiden. Sollte es allerdings unter die 13 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. […]“.

Zum damaligen Zeitpunkt kämpfte sich Barrick Gold über die 14 US-Dollar zurück. Der Aktie gelang es in der Folgezeit, weiteren Druck auf der Oberseite aufzubauen. Zuletzt drang Barrick Gold in die Zone 16,0 US-Dollar / 16,9 US-Dollar ein.

Die ersten Versuche, über die 16,9 US-Dollar zu setzen und das Widerstandscluster aufzubrechen, waren bereits zu beobachten. Ein nachhaltiger Erfolg blieb der Aktie jedoch verwehrt. Im Vorfeld der eingangs genannten Termine will man offenkundig nicht ganz so viel Risiko gehen…

Sollte das Unterfangen dennoch gelingen, stünde Barrick Gold die Tür in Richtung 18 US-Dollar offen. Weitere potentielle Bewegungsziele bilden die 200-Tage-Linie sowie der Widerstandsbereich um 19 US-Dollar. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer idealerweise auf 16 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es zu hingegen zu einer Bewegung unter die 15,1 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.