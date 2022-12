Nine Mile Metals schließt zweite Tranche einer Privatplatzierung über 1.200.000 $ ab

Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East - West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von „Minerals for Technology“ (MFT), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.

Über Nine Mile Metals Ltd.:

Als Gegenleistung für ihre Dienste bei der Vermittlung von Zeichnern an das Unternehmen im Rahmen der Privatplatzierung erhielten Vermittler 112.500 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien, die über einen Zeitraum von 24 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,45 $ berechtigen, sowie 36.000 $ in bar.

Vancouver, B.C. 13. Dezember 2022 – Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FSE: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) gibt den Abschluss der zweiten Tranche einer Privatplatzierung in Höhe von etwa 1.200.000 $ (das „Angebot“) bekannt. Das Unternehmen hat 1.875.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,32 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Erlös von 600.000 $ erzielt. Der Gesamterlös des Angebots beläuft sich nun auf 771.000 $.

