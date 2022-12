Ohne die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise stieg der sogenannte Kern-VPI im Monatsvergleich um 0,2 Prozent und auf Jahresbasis um sechs Prozent, verglichen mit den entsprechenden Schätzungen von 0,3 und 6,1 Prozent.

Die Aktienkurse stiegen nach dem Bericht sprunghaft an. Der Dow Jones Industrial Average legte um 545 Punkte bzw. 1,6 Prozent zu. Der S&P 500 gewann 2,3 Prozent hinzu, während der Nasdaq 100 um fast vier Prozent anstieg. Der US-Dollar beendete eine zweitägige Rallye. Der DAX baute seine Gewinne aus und notierte kurz nach Veröffentlichung der Daten um 1,97 Prozent höher bei 14.588,79 Punkten.

Laut Coin Metrics stieg der Bitcoin zeitweise auf 17.957,35 US-Dollar, den höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Ethereum stieg um 6,5 Prozent auf 1.339 US-Dollar.

JPMorgan merkte am Dienstag an, "dass die Verbraucherpreise einen größeren Einfluss auf die Derivatemärkte hätten als der Zinsentscheid" der Fed am Mittwoch.

Anleger werden aber nicht nur darauf achten müssen, was die Fed in ihrer Grundsatzerklärung zu den Zinssätzen sagt und worüber Powell in seiner Pressekonferenz spricht. Die Fed wird am Mittwoch auch ihre neuesten Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, den Arbeitsmarkt und die Verbraucherpreise veröffentlichen.

Nach der Fed wird am Donnerstag auch die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt geben und sich möglicherweise ebenfalls für eine Anhebung um 50 Basispunkte entscheiden. Die Märkte müssen sich auch mit den Entscheidungen der Bank of England und den Währungsbehörden in Mexiko, Norwegen, den Philippinen, der Schweiz und Taiwan auseinandersetzen.

Aber egal ob Rezession, Sell-Off oder doch Bullenmarkt: Sichern Sie sich hier Stefan Klotters Jahresausblick inklusive Crash-Strategie im kostenlosen Report.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion