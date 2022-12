GIESSEN/MARBURG (dpa-AFX) - Beschäftigte des privatisierten Uni-Klinikums Gießen und Marburg (UKGM) wollen den Druck auf Arbeitgeber und Politik erhöhen, um ihre seit langem vorgebrachten Forderungen nach Arbeitsentlastung und sicheren Jobs durchzusetzen. Ziel ist ein Tarifvertrag, für den man auch ein Ultimatum stellen will, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm am Dienstag ankündigte. Die Mitarbeitenden des UKGM wollen ihre Forderungen in Form von Absichtserklärungen, für die sie Unterschriften gesammelt haben, am Mittwoch Arbeitgeber und Politik überreichen.

Mehrere Beschäftigte schilderten am Dienstag bei einer Pressekonferenz ihren Arbeitsalltag und betonten, dass sich etwas ändern müsse. "Ich kann so nicht mehr arbeiten. Es muss mehr Personal her", sagte etwa eine Krankenschwester. Patienten seien auf sie angewiesen und würden durch den Personalmangel gefährdet.