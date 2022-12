GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Fedex beim Kursziel von 215 US-Dollar auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Jordan Alliger kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2023. Ab diesem Zeitpunkt seien die Vergleichswerte für den Logistikkonzern aber wieder einfacher zu toppen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 07:09 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 168,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jordan Alliger

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m