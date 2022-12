Hamburg / München (ots) - Das Levantehaus Hamburg wird der erster Standort für

ein neues Spitzenhotel der Marke Conrad in Deutschland: Nach einer umfassenden

Modernisierung wird das bisherige Park Hyatt Hotel voraussichtlich 2024 als

Conrad Hamburg seine Gäste wieder im Herzen der Hansestadt willkommen heißen.

Mieter und Franchisenehmer ist die MHP Hotel AG, die mit Hilton für deren

Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts einen langfristigen Franchisevertrag

abgeschlossen hat. Damit wird Munich Hotel Partners (MHP) der erste Betreiber

und Franchisenehmer eines Conrad Hotels in Deutschland.



"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit MHP und Hilton. Das Konzept des

Conrad Hamburg, welches die Markenphilosophie eines wahrhaften Service, des

zeitgenössischen Designs sowie Innovation verkörpert, passt perfekt zum

Levantehaus. Wir verstehen das Haus als "Wohlfühlpassage", die Menschen

inspiriert; unsere Veranstaltungen und unser soziales Engagement machen uns zu

einem festen Bestandteil Hamburgs", sagte Dietmar Hamm, Geschäftsführer

Levantehaus.





Auch Dr. Jörg Frehse, Vorstandssprecher (CEO) der MHP Hotel AG sieht dem Projektpositiv entgegen: " Wir freuen uns gemeinsam mit Hilton das Luxushotel imLevantehaus unter der Marke Conrad in unser Hotel-Portfolio zu integrieren.Zukünftig möchten wir unseren internationalen Gästen die hanseatische Lebensartnäherbringen und damit zugleich auch für Hamburger eine attraktive Location sein- so wie es uns bereits im Le Méridien an der Außenalster gelungen ist."Das zukünftige Conrad Hamburg im Levantehaus bietet insgesamt 283 großzügigeZimmer, darunter 25 Suiten sowie 32 Appartements. Neben der geräumigen Lobby unddem Empfang, einer Lounge Bar und einem Restaurant verfügt das Hotel über einengroße Spa & Fitnessbereich, inklusive eines 20m-Pools sowie neunVeranstaltungsräume für bis zu 200 Gäste. Der Eingang zum Conrad Hamburg ist vonder Bugenhagenstraße 8.Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development EMEA, Hilton dazu: "Alszweitgößte Stadt Deutschlands und als wichtige Destination für das Business- undLeisuresegment freuen wir uns, die Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts in Hamburgetablieren zu können. Angesichts der stetig wachsenden internationalen Nachfragenach hochwertigen Luxushotels sehen wir der Zusammenarbeit mit MHP entgegen, umdas Angebot von Hilton in Deutschland zu erweitern, wo sich derzeit 56 Hotels inBetrieb oder in der Entwicklung befinden."Das 1912 von Franz Bach und Carl Bensel als Kontorhaus erbaute Gebäude warseinerzeit eines der modernsten Bürohäuser Deutschlands. Die Säulen ausSandstein und ein Tierfries des Bildhauers Barry Baldwin sorgen in Kombination