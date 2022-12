NEW YORK (dpa-AFX) - Moderatere US-Inflationsdaten als erhofft sind bei den Anlegern am Dienstag vorbörslich sehr gut angekommen. Die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial schoss eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn bis auf 34 943 Punkte nach oben. Damit wird der US-Leitindex mit 2,8 Prozent im Plus erwartet. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sprang bis auf 12 259 Punkte an. Damit lag er 4,7 Prozent über dem Vortagesschluss.

Ein Rückgang der US-Inflation im November auf allgemein erwartete knapp über sieben Prozent würde diejenigen aufatmen lassen, die den Preisauftrieb noch vor einiger Zeit ausufern und die US-Notenbank mit hektischen Zinserhöhungen gegensteuern sahen. Dieses Szenario hatte Devisenmarktexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank vorgezeichnet.