Eine echte Alternative zu Plastik (FOTO)

Überlingen (ots) - Der Ersatz von Plastik durch recycelbare Materialien ist eine

der größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer sauberen Umwelt. Mit einem

neu entwickelten Material schafft es Camm Solutions erstmals, alle positiven

Funktionen von Plastik zu erhalten und die negativen zu streichen. "Das

camm-Material ist ein Durchbruch", sagt Christoph Bertsch, Co-Founder und

Managing Director. "Es kann in so gut wie jede Form und Funktion gebracht werden

und löst sich am Ende seines Lebenszyklus rückstandsfrei in Wasser auf."



Rund 80 Prozent der bislang weltweit produzierten fast neun Milliarden Tonnen

Plastik lagern noch auf Mülldeponien oder frei in der Umwelt, nur neun Prozent

wurden vollständig recycelt. Jedes Jahr kommen rund 400 Millionen Tonnen Plastik

dazu. "Bei einer Müll-Quote von 80 Prozent landen davon 320 Millionen Tonnen in

der Umwelt", sagt Nanda Bergstein, Chief Sustainability & Innovation Officer.

"Jede Woche nimmt ein Mensch Mikroplastik in der Größe einer Kreditkarte über

die Nahrungskette auf. Daher müssen wir so viel konventionelles Plastik wie

möglich ersetzen." Das camm-Material schafft eine ganzheitliche und skalierbare

Lösung für diese Aufgabe.