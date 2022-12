Erfolgreich mit Handelsware Almir Kobiljakovic verrät, wie man mit Amazon FBA durchstartet (FOTO)

Wernigerode (ots) - Almir Kobiljakovic ist der Gründer und Geschäftsführer der

Amatec24 GmbH sowie Gründer des Amazon FBA Revolution Programms. Als Experte

unterstützt er seine Kunden dabei, sich ein erfolgreiches Amazon-Business

aufzubauen und verfolgt dabei ein klares Ziel: die FBA-Revolution, die

Neustarter ebenso wie erfahrene Amazon-Händler gezielt und systematisch zu

großem Erfolg führt.



Das FBA-Geschäftsmodell von Amazon verspricht eine Menge: Fullfillment by Amazon

- Onlinehändler können demnach ohne großen eigenen Aufwand ein Business starten.

Die Plattform mit ihrer enormen Reichweite wickelt sowohl die Bestellungen als

auch den Versand und eventuelle Retouren ab. Die Händler profitieren also von

der ausgefeilten Amazon-Logistik. Daraus ergeben sich zahlreiche weitere

Vorteile, denn im Prinzip können auch Neueinsteiger direkt durchstarten - und

das auf sämtlichen EU-Marktplätzen. Doch, in der Praxis erweist sich das

vermeintlich Einfache oft als schwierig, wenn die tatsächlichen Verkaufszahlen

weit hinter den hochgesteckten Erwartungen zurückbleiben. Genau an diesem Punkt

steigt Almir Kobiljakovic mit seinem Team von Amatec24 in den Ring: "Wir machen

tagtäglich die Erfahrung, dass viele Händler das enorme Potenzial von Amazon FBA

gar nicht bis ins Detail kennen und natürlich auch nicht ausschöpfen können. In

unseren Coachings gehen wir deswegen Schritt für Schritt vor - und das zahlt

sich aus." Im Folgenden hat der Experte zusammengefasst, wie man mit Amazon FBA

richtig durchstartet.