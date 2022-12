FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine niedriger als gedachte US-Inflationsrate hat am Dienstag die Aktienanleger angezogen. Zuvor hatten sie sich schon etwas mutiger gezeigt, doch nach der Veröffentlichung setzte der Dax zu einem Höhenflug an. Mit einem Plus von 1,91 Prozent auf 14 579,83 Punkte schaffte es der Leitindex erneut auf ein Hoch wieder, sich über der 21-Tage-Linie abzusetzen, die unter Investoren ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist. Erstmals seit Juni stand er kurz wieder über 14 600 Punkten.

Der MDax brachte es zuletzt auf ein Plus von 2,72 Prozent auf 26 179,68 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 2,1 Prozent zulegte. In New York deuten Indikationen nach dem Anstieg am Vortag auf weitere Kursgewinne hin.