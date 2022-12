(Berichtigt wurde im 1. Absatz die Anzahl der betroffenen Bundesländer. In Hessen gab es keine Durchsuchung. Die Gruppe "Letzte Generation" korrigierte ihre Angabe.

NEURUPPIN/BERLIN (dpa-AFX) - Mit Durchsuchungen in mindestens sechs Bundesländern sind Polizei und Staatsanwaltschaft nach ersten Angaben gegen Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation" vorgegangen. Betroffen waren demnach am Dienstag Wohnungen und andere Räume in Bayern, Baden Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Ein Teil der Bundesländer wurde von der Gruppe genannt. Außer Leipzig wurde aber zunächst kein konkreter Ort verraten. Auch in Cottbus soll es eine Durchsuchung gegeben haben, hieß es aus Ermittlerkreisen.