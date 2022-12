Umsätze steigern über Social Media - Experte Robert Kirs verrät 5 Tipps für den Mittelstand (FOTO)

Stuttgart (ots) - Robert Kirs ist der Gründer und Geschäftsführer der Social

Media Schwaben GmbH. Mit seinem Unternehmen unterstützt er technische

Unternehmen aus dem Mittelstand dabei, systematisch Kundenanfragen über Social

Media zu gewinnen und ihre Sichtbarkeit am Markt zu erhöhen.



Ob Flyer, Zeitungsannoncen oder Empfehlungsmarketing - mit diesen Maßnahmen

erreichen mittelständische Unternehmen heute kaum neue Kunden. Sie wissen

bereits, dass sie neue Strategien anwenden müssen, um auch in Zukunft zu

bestehen. Doch nicht selten stoßen die Unternehmen hierbei an ihre Grenzen.

Robert Kirs, Experte für Onlinemarketing und Gründer der Social Media Schwaben

GmbH, kennt ihre Stellschrauben: "Viele größere Unternehmen haben eine eigene

Abteilung für das Onlinemarketing, jedoch die falschen Mitarbeiter eingestellt.

Dabei haben sicherlich viele Mitarbeiter Social-Media-Marketing erlernt. Sie

erzielen aber trotzdem keine Ergebnisse." Andere wiederum treffen die falsche

Wahl beim Anbieter, weiß der Experte: "Außerdem gibt es Unternehmen, die mit

Agenturen zusammenarbeiten, die von der Materie keine Ahnung haben." In diesem

Beitrag gibt Robert Kirs fünf Tipps, wie es Unternehmen aus dem Mittelstand

wirklich gelingt, ihre Umsätze durch Social Media zu steigern.





1. Die Zielgruppe gezielt ansprechenSoziale Medien bieten im Gegensatz zu herkömmlichen Maßnahmen den Vorteil, dieeigene Zielgruppe präzise zu selektieren und anzusprechen. B2B-Unternehmenkönnen sich demnach gezielt bei ihrer Zielgruppe als Ansprechpartnerpositionieren und diese mit entsprechenden Inhalten erreichen. Eine Form desTargetings könnte dabei beispielsweise lauten: Alle Geschäftsführer vonUnternehmen im Maschinenbau in Nordrhein-Westfalen mit 10 bis 15 Mitarbeitern.2. Zielgruppenrelevante Inhalte erstellenEin Fehler vieler Unternehmer ist es, zu allgemeine Inhalte zu erstellen.Beispielsweise posten sie ein Foto vom Firmengebäude. Das kommt zwar regionalganz gut an, viel wichtiger ist es aber zu verstehen, welche Probleme dieZielgruppe hat und diese effektiv anzusprechen: Was hat beispielsweise derEntscheider beim letzten Beratungsgespräch vor Ort gesagt? Es gilt, dieZielgruppe zu verstehen und für sie relevante Inhalte zur Verfügung zu stellen.3. Bestandskunden aufmerksam machenAuch Bestandskunden können durch die sozialen Medien auf die eigenen Produkteaufmerksam gemacht werden. Posten Unternehmen regelmäßig Inhalte und sprechendiese an, erreichen sie eine gewisse Omnipräsenz. Das erhöht wiederum dieWahrscheinlichkeit, dass sie erneut bei dem Anbieter kaufen. Es ist auchmöglich, sich strategisch beispielsweise auf LinkedIn mit den Bestandskunden zuvernetzen und eine zusätzliche Präsenz zu schaffen.4. Social-Media- und Offline-Marketing kombinierenZusätzlich kann Social-Media- mit Offline-Werbung kombiniert werden. So könnenUnternehmen beispielsweise auf LinkedIn über eine bald folgende Messeinformieren und so eine Begegnung in der Offline-Welt initiieren. Umgekehrtkönnen auch Offline-Kontakte von der Messe im Anschluss online, etwa über Xing,kontaktiert werden. Durch die Vernetzung entsteht eine entsprechende Reichweiteund Präsenz bei der Zielgruppe. Auch können die Bestandskunden in das eigeneOnline-Netzwerk eingeladen werden, wo sie dann wiederum über Aktuelles vomUnternehmen regelmäßig informiert werden.5. Remarketing durchführenIm Rahmen des Remarketings werden der Zielgruppe Anzeigen zugespielt, die aufder Webseite getrackt wurde oder die beispielsweise ein bestimmtes Videoangeschaut hat. So werden nicht nur Online-Kontakte, die über Social Mediageneriert wurden, über Anzeigen auf das Unternehmen aufmerksam - sondern auchKontakte, die über Jahre hinweg auf der Webseite getrackt wurden. Damit könnensich Unternehmen auch langfristig in den Köpfen ihrer Kunden als Experteverankern, was dazu führt, dass sie sich bei Bedarf immer wieder an diesenAnbieter wenden.Sie möchten die Vorteile von Social Media auch für Ihr Unternehmen nutzen? Dannmelden Sie sich bei Robert Kirs von der Social Media Schwaben GmbH(https://www.socialmedia-schwaben.de/) und vereinbaren Sie ein kostenlosesBeratungsgespräch!Pressekontakt:Social Media Schwaben GmbHhttps://www.socialmedia-schwaben.de/Vertreten durch: Robert Kirs, Anes CavkaE-Mail: mailto:info@socialmedia-schwaben.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159529/5393629OTS: Social Media Schwaben GmbH