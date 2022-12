Bei jüngsten geophysikalischen Untersuchungen auf seinem 90 km² großen Lithiumprojekt OCA im Norden von Chile hat First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM; FRA: X28) auf Anhieb mehrere aussichtsreiche Zonen identifiziert, die typische Merkmale von salzhaltigen Aquiferen aufweisen.

Insgesamt wurden entlang von 47,8 Kilometern Messlinien 28 Profile im Abstand von jeweils 500 bis 1000 Metern erstellt. Geophysikalische Messungen mit niedrigem spezifischem Widerstand gelten als Indikator für mögliche Lithium-Sole-Vorkommen. Die geophysikalischen Untersuchungen wiesen auf hochgradig leitfähige horizontale Zonen mit weniger als 1,0 Ohm-Metern und einer Mächtigkeit von bis zu 400 Metern (m) hin, die etwa 100-200 m unter der Oberfläche liegen.

Das Lithiumprojekt OCA besteht aus den drei Salaren Ollague, Carcote und Ascotan in der Region Antofagasta im Norden Chiles. Das Konzessionsgebiet befindet sich an der Grenze zu Bolivien im östlichen Teil der Atacama-Wüste auf einer Höhe von ca. 3.700 Metern über dem Meeresspiegel. Die Salare entsprechen terminalen Seenstrukturen mit Oberflächenkrusten, die in erster Linie aus Gips und Halit bestehen, und Sedimenten, die mit dendritischem Material, Salzverbindungen und unterirdischen Solen vermischt sind. Die Mineralisierung in den Salaren besteht in erster Linie aus Chlorid- und Sulfat-Sole, Sanden, Schluffen, Ton und Salzverbindungen. In der Nähe des Projekts befinden sich bedeutende Infrastrukturen wie Straßen, Autobahnen, Eisenbahnlinien, Stromleitungen, qualifizierte Arbeitskräfte und die wichtigsten in Betrieb befindlichen Minen für Kupfer und Industriemineralien.

Insbesondere zwei Sektoren, die nordöstlichen Grundstücksbereiche im Salar de Carcote (ca. 1.275 ha) und im Salar de Ascotan (ca. 1.775 ha), wiesen vielversprechende geophysikalische Eigenschaften auf, wobei Reaktionen von nur 0,2 Ohm-Metern als vorrangige Ziele mit hoher Leitfähigkeit für die weitere Exploration als aussichtsreiche mineralisierte saline Aquifere identifiziert wurden (Abb. 1 und Abb. 2).



Abbildung 1: OCA Lithium Projekt. Salar de Carcote, nordöstliche Explorationskonzessionen, Prospektionsgebiet. Die Farbe Pink steht für niedrige Widerstände von zum Teil weniger als 0,5 Ohm-Metern.



Abbildung 2. OCA Lithium Projekt. Salar de Ascotan, nordöstliche Explorationskonzessionen, Prospektionsgebiet.

Rob Saltsman, CEO und Direktor von First Lithium Minerals, kommentierte: „Es ist sehr ermutigend, dass wir bei unserer ersten systematischen Exploration in den Salaren zwei vorrangige Zielgebiete mit hoch leitfähigen, in der Tiefe offenen Zonen entdeckt haben. Wir arbeiten jetzt an der Auswertung aller verfügbaren Daten, um unsere aussichtsreichen Bohrziele bestmöglich zu definieren.“

Fazit: Dank seiner ergiebigen Salare ist Chile der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt. Wie wichtig Lithium für das Land geworden ist, zeigt sich daran, dass der Lithiumkonzern SQM in der ersten Hälfte 2022 mehr Steuereinnahmen und Lizenzgebühren in die Kasse gebracht hat, als das staatliche Kupferunternehmen Codelco. Dennoch sind die Bedingungen für Lithium-Junior-Exploration in Chile herausfordernd. Das erklärt, warum First Lithium zusammen mit Lithium Chile (TSXV: LITH) zu den wenigen Frühphasenunternehmen zählen, die in Chile aktiv sind. Dabei könnten die geologischen Voraussetzung für Entdeckungen kaum besser sein. First Lithium setzt darauf, dass neue Lithium-Entdeckungen immer einen hohen Wert haben – erst Recht wenn sie bedeutend sind. Im nächsten Schritt wird das Unternehmen die Ergebnisse aus Geophysik und Geochemie verbinden, um die optimalen Bohrziele zu definieren. First Lithium íst noch ein Mikrocap mit derzeit 12 Mio. CAD Börsenwert und (Ende Juli) 4,4 Mio. CAD Cash.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Lithium halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen First Lithium im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Dienstleistungsvertrag zwischen First Lithium und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal First Lithium die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für ihrer Berichterstattung vergütet.