Der US-Dollar gab nach den Zahlen auf breiter Front nach. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen gerieten unter Druck. Denn der abgeschwächte Preisauftrieb dürfte die US-Notenbank Fed in ihrer Absicht bestärken, die Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt zu erhöhen. Die nächste Zinsentscheidung steht an diesem Mittwoch an.

"Der Anstieg der Inflationsraten wurde unterschätzt und jetzt wird der Rückgang unterschätzt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Wie die fünf großen Inflationsausbrüche zwischen den 1940er und 1980er Jahren gezeigt hätten, falle die Inflationsrate nach einem deutlichen Anstieg wieder rapide. "In den kommenden Monaten geht es weiter steil bergab", sagte Gitzel.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die hohe Inflation in den USA hat sich im November stärker als erwartet abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 7,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 7,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 7,7 Prozent betragen. Es ist der fünfte Rückgang der Rate in Folge.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer