Sustainable Performance Award® 2022 vergeben / Die "Besten der Besten" unter den Nachhaltigkeitsfonds

Stuttgart (ots) - Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr wird zum

zweiten Mal der Sustainable Performance Award® vergeben. Deutschlands

nachhaltiger Finanzdienstleister, die ProVita GmbH verschafft Anlegern und

Beratern einen fundierten Überblick der "Besten der Besten" unter den mehr als

1.400 in Deutschland zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds nach Art. 8 oder Art. 9

der EU-Offenlegungsverordnung. Insgesamt haben es 964 Anwärter ins Endlisting

geschafft. Über 450 Fonds haben die Mindestnachhaltigkeitskriterien nicht

erfüllt. Ausgewertet wurden Aktien-, Misch-, Dach-, ETF-, Renten-,

Geldmarktfonds in insgesamt 66 Kategorien für die Betrachtungszeiträume 1 Jahr,

3 Jahre und 5 Jahre.



Der Sustainable Performance Award ist Wegweiser und unabhängige

Entscheidungshilfe zugleich, im immer dichter werdenden Dschungel nachhaltiger

Investmentfonds. Mit einer umfangreichen Datenerhebung hat ProVita von über 130

Fondsgesellschaften mehr als 15.000 Einzeldaten erfasst. Mit der

Veröffentlichung soll zudem sowohl der Wettbewerb unter den Fondsanbietern

gefördert als auch die Performance und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Anlagen

gegenüber konventionellen Investments unterstrichen werden.





Der Trend zu nachhaltigen, verantwortungsbewussten Investments setzt sichungebrochen fort und gewinnt weiter an Bedeutung. Allein in Deutschlandermittelte das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) einen Anstieg des Volumensnachhaltiger Investmentfonds auf insgesamt mehr als 246 Mrd. Euro. Dasentspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 130 Prozent, in denvergangenen zehn Jahren sogar um das 17fache: Während vor einer Dekade nur etwa60 ethisch-ökologische Fonds mit nachhaltigen Anlagekriterien um Investorenwarben, sind es Mitte des Jahres 2022 weit über 1.400 Fonds.Die besten ESG-Performer unter ihnen wurden nun von der ProVita GmbH in 66Kategorien mit dem Sustainable Performance Award® ausgezeichnet. DieKategorisierung umfasst demnach 478 Aktien-, 136 Misch-, 13 Dach-, 134 ETF-, 193Renten- und 10 Geldmarktfonds und wird unter Berücksichtigung von Performance,SRI und Nachhaltigkeitskriterien gewichtet, untersucht und ausgewertet "Mitdiesem Award und der damit verbundenen Veröffentlichung verschaffen wir Anlegernund Beratern einen Überblick und eine Möglichkeit zur Orientierung", erklärtProVita Geschäftsführer Stefan Maiss. Insgesamt haben 964 Fondsdie vorgegebenenKriterien erfüllt, über 450 sind daran gescheitert.Zu den Voraussetzungen zählen neben der Einstufung als sogenannter Artikel 8-oder Artikel 9-Fonds nach "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR),die Zulassung in Deutschland und eine Zertifizierung nach MSCI (A oder besser),