EQT kündigt Übernahmeangebot mit erheblichem Premium an - Zusammenschluss und Delisting-Prozess u.E. wahrscheinlich



va-Q-tec hat am Freitag nach Handelsschluss vermeldet, dass der schwedische PE-Investor EQT voraussichtlich kurzfristig ein Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des Unternehmens unterbreiten wird. Weitere Informationen sollen in einem Conference Call im Laufe dieser Woche bekanntgegeben werden.



Bislang bekannte Details des Angebots: Gemäß Ankündigung wird EQT mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitnah ein Angebot für die Übernahme sämtlicher nennwertloser Namensaktien gegen Zahlung einer Barleistung von 26,00 Euro pro Aktie unterbreiten. Dies entspricht einem Aufschlag ggü. dem volumengewichteten 3M-Durchschnittskurs von 103,6% und impliziert ein EBITDA-Multiple für 2022 von 23,9x (MONe). Das Angebot wird von Vorstand und Aufsichtsrat, vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlagen, befürwortet. Die Gründerfamilien beabsichtigen indes, einen Großteil ihrer Aktien (25,8% der Stimmrechte) in eine neue EQT-Gesellschaft einzubringen, aber langfristig bei va-Q-tec investiert zu bleiben. Neben sonstigen marktüblichen Vollzugsbedingungen soll das Übernahmeangebot eine Mindestannahmequote von 62,5% vorsehen, bei deren Erreichung EQT ein Delisting der Gesellschaft anstreben will.



Übernahme erscheint strategisch sinnvoll: Bereits im Juni ist EQT eine Mehrheitsbeteiligung an va-Q-tecs Wettbewerber Envirotainer eingegangen (EBITDA-Multiple LTM: ca. 28,0x). Das Unternehmen bietet aktiv temperaturkontrollierte Transportcontainer an, die hauptsächlich für den Lufttransport von Biopharmaprodukten verwendet werden. Für den Ausbau der Wertschöpfungstiefe plant EQT nun die Übernahme von va-Q-tec. Im Falle einer erfolgreichen Übernahme soll demnach das Service- und System-Geschäft von VQT mit dem Container-Business von Envirotainer verbunden und ausgebaut werden. Die jeweiligen Produktpaletten passen dabei aufgrund ihrer Fokussierung auf aktive bzw. passive Kühllogistik u.E. sehr gut zusammen. Das Geschäft von va-Q-tec im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen soll indes in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig weiterentwickelt werden.



Rating: Verkaufen

Analyst:

Kursziel: 30,00 Euro