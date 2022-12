Berlin (ots) - Unternehmen können die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter nun messen

und bescheinigen lassen: Mit dem Prüfsiegel "Ausgezeichneter Arbeitgeber" gibt

der TÜV Rheinland zertifizierten Firmen Gewähr für die Qualität ihres

Personalwesens. Ähnliche Prüfzeichen verleiht beispielsweise auch der TÜV Süd -

doch was hat es damit auf sich?



"TÜV-Siegel sind grundsätzlich ein überzeugendes Alleinstellungsmerkmal -

hiermit verschaffen sich Arbeitgeber also einen entscheidenden Vorteil im Kampf

um die dringend benötigten Fachkräfte", sagt Daniel Graf. Als Experte für

ISO-Normen und Zertifizierungen unterstützt er täglich Unternehmen bei der

Vorbereitung auf TÜV-Prüfungen. In diesem Artikel stellt er die Vorteile des

Prüfsiegels "Ausgezeichneter Arbeitgeber" vor und verrät, wie Unternehmen es

erhalten.





Die Marktsituation kehrt sich um - Unternehmen müssen anbieten, anstatt nurnachzufragenAuch wenn viele Arbeitgeber das noch nicht so recht wahrhaben wollen, hat sichdas Blatt in den vergangenen Jahren stark zugunsten der Beschäftigten gewendet.War es früher noch gang und gäbe für hochkarätige Firmen, auf eineStellenanzeige dutzende oder gar hunderte Bewerbungen zu erhalten, so sitzen nundie Arbeitnehmer am längeren Hebel.Grund dafür ist der Fachkräftemangel. Da in nahezu jedem Ausbildungsberufqualifizierte Fachkräfte fehlen, können immer weniger der freien Stellen besetztwerden. Das hat zur Folge, dass inzwischen Arbeitskräfte die freie Wahl zwischenden Unternehmen haben, die Stellen besetzen müssen - nicht länger umgekehrt.Dementsprechend wird es immer wichtiger für Arbeitgeber, sich selbst zuvermarkten. Nur wer sich nach außen hin ansprechend präsentiert undArbeitnehmern konkrete Gründe liefert, sich für das eigene Stellenangebot zuentscheiden, kann sich auf dem Arbeitsmarkt auch langfristig behaupten.TÜV-Siegel als Garant für exzellente ArbeitsbedingungenDas TÜV-Prüfsiegel "Ausgezeichneter Arbeitgeber" erfüllt in dieser Hinsichtmehrere Funktionen: Einerseits steht es als Qualitätsmerkmal dafür, dass derArbeitgeber die ISO-Normen zum Personalwesen erfüllt. Potenzielle Bewerberkönnen sich also sicher sein, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das fairmit seinen Beschäftigten umgeht und sich für deren Interessen stark macht.Andererseits zeigt das Prüfsiegel, dass die Versprechen aus der Außendarstellungdes Arbeitgebers intern auch sinnhaft umgesetzt werden. Behaupten kann einUnternehmen schließlich vieles - der TÜV hingegen ist wesentlich schwererhinters Licht zu führen. So zeichnet sich ein geprüftes Unternehmen durchexzellente interne Strukturen aus, die es Beschäftigten ermöglichen, ihre