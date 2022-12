Torq beginnt mit der Exploration auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia

Vancouver, Kanada - 13. Dezember 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ...) freut sich, bekannt zu geben, dass es mit der Oberflächenexploration auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia begonnen hat, das sich im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles befindet, etwa 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Copiapo (Abbildung 1). Das Oberflächenexplorationsprogramm konzentriert sich auf die Festlegung von Bohrzielen mit dem Ziel, das erste Bohrprogramm bei Santa Cecilia im ersten Quartal 2023 zu beginnen.

Zusätzlich nimmt das Unternehmen weitere 500.000 C$ aus seiner 3-Millionen-C$-Kreditfazilität in Anspruch. Das Unternehmen wird gemäß der geänderten Kreditvereinbarung (siehe Pressemitteilung vom 11. Juli 2022) und vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture 769.231 zweijährige Warrants auf den Erwerb von Stammaktien an den Kreditgeber ausgeben, die zu einem Preis von 0,65 C$ pro Stammaktie ausübbar sind. Im Rahmen der Kreditfazilität stehen noch 500.000 C$ zur Verfügung, die in Anspruch genommen werden können.

Eine Nachricht von Shawn Wallace, CEO:

"Der Beginn der Arbeiten auf unserem Vorzeigeprojekt Santa Cecilia stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, da sie uns unserem mit Spannung erwarteten ersten Bohrprogramm auf dem Projekt einen Schritt näher bringt. Mit der Investition von Gold Field in Höhe von 15 Mio. $ und den zusätzlichen Finanzierungsmechanismen, die mit den langjährigen Aktionären vereinbart wurden, steht das Unternehmen auf einer soliden Basis für das Jahr 2023 und wir freuen uns auf ein aufregendes und erfolgreiches Jahr für alle Beteiligten."

Eine Botschaft von Michael Henrichsen, Chief Geological Officer:

"Wir beginnen mit großer Vorfreude mit den Oberflächenarbeiten auf dem Projekt Santa Cecilia, da sich hier die seltene Gelegenheit bietet, in einem Gürtel von Weltrang nach unerprobten Porphyrsystemen zu bohren. Die Anwendung moderner Explorationstechniken in Verbindung mit dem Wissen über andere Porphyr-Entdeckungen in diesem Gebiet wird das Unternehmen in eine ausgezeichnete Position für eine mögliche Entdeckung bringen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten unsere ersten Bohrziele zu erstellen, während wir diese entscheidenden Datensätze entwickeln."