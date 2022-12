Pappe ist das neue Plastik (FOTO)

Ratingen (ots) - 39,7 Kilogramm. Laut Statista ist das die Menge an

Plastikverpackungen, die jeder Deutsche pro Jahr wegwirft. Hochgerechnet auf

rund 80 Millionen Deutsche liegt auf der Hand, warum das Thema Plastik eine

riesige Bedeutung für den Schutz der Umwelt hat. Der Verband der pyrotechnischen

Industrie (VPI) hat das Thema nicht nur erkannt - er reagiert ab 2023 auch

konsequent darauf, indem er weitestgehend auf Plastik verzichtet. Sowohl bei den

Feuerwerksprodukten als auch bei deren Verpackungen.



Hand aufs Herz. Wohl kein Tag vergeht, an dem wir nicht Nahrungsmittel,

Büromaterial oder Spielzeug aus Plastikverpackungen pulen. Der Coffee to Go hat

einen Plastikdeckel. Praktisch alles, was wir im Badezimmer oder zum Putzen

nutzten, ist in Plastik verpackt - und nicht selten schmeißen wir jeden zweiten

Tag eine Tüte Plastikmüll in die Tonne.