Calibre lanciert Film über Nachhaltigkeitsinitiativen in Nicaragua und bleibt den Grundsätzen des World Gold Council für verantwortungsvollen Goldabbau verpflichtet

Vancouver, B.C. - 13. Dezember 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ...) freut sich, die Veröffentlichung eines Films über den Ansatz des Unternehmens zu den wichtigsten Prinzipien der Nachhaltigkeit bekannt zu geben. Der Dokumentarfilm befasst sich mit einigen der wichtigsten Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaft und unser Planet konfrontiert sind, darunter die Gesundheit der Gemeinschaft, die biologische Vielfalt und die Wiederherstellung der Süßwasserquellen in unseren Wäldern. Der Film zeigt, wie Calibre in Zusammenarbeit mit dem Centre for an Understanding with Nature ("CEN"), einer Umweltorganisation mit über 30 Jahren Erfahrung in ländlichen und indigenen Gemeinden in Nicaragua und Lateinamerika, an der Bewältigung dieser Herausforderungen arbeitet.

Wir freuen uns auch, die Fertigstellung der Fortschrittserklärung für das zweite Jahr zur Einhaltung der Grundsätze für den verantwortungsvollen Goldabbau des World Gold Council ("WGC") bekannt zu geben. Calibre ist dem WGC im August 2020 beigetreten und hat sich damit verpflichtet, sich an dessen Prinzipien zu orientieren (siehe unseren Nachhaltigkeitsbericht vom Juni 2021).

Die RGMP-Selbstbewertung von Calibre wurde im August 2022 abgeschlossen und umfasste eine Neubewertung der Konformität unserer Anlagen in Nicaragua im Jahr 2 sowie eine Bewertung der Konformität unserer Mine Pan im Jahr 1 (siehe Fortschrittsbericht hier). Darüber hinaus wurde in einem Bericht unabhängiger Dritter (hier zu finden) festgestellt, dass Calibre in diesem Zeitraum die Jahr-2-Anforderungen des WGC gemäß dem RGMP-Zuverlässigkeitsrahmen erfüllt hat.

Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Als ein Unternehmen, das auf natürlichen Ressourcen basiert, sind wir uns bei Calibre unserer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst. Aus diesem Grund treiben wir Initiativen zum Schutz unserer Umwelt und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit unserer Gemeinden voran. Wie in dem Kurzfilm zu sehen ist, sind wir der Meinung, dass unsere Partnerschaft mit dem CEN ein Beispiel dafür ist, dass soziale und ökologische Verantwortung zu unseren Grundwerten gehört.