Vegane Franchise-Kette Odd Burger einigt sich auf Zusammenarbeit mit Angelpreneur AG und Tochtergesellschaft Franchise Investment AG

Chur/Schweiz (ots) - Odd Burger unterzeichnet Absichtserklärung mit Angelpreneur

AG zur Entwicklung von bis zu 50 Standorten in den USA und Europa



LONDON/CHUR - Odd Burger Corporation (TSXV: ODD) (OTCQB: ODDAF) (FSE: IA9), eine

der weltweit ersten veganen Fast-Food-Ketten und die erste überhaupt, die an die

Börse ging, gab heute bekannt, dass sie eine Absichtserklärung (LOI) mit der

Franchise Investment AG und ihrer Muttergesellschaft, der Angelpreneur AG,

abgeschlossen hat, um über einen Zeitraum von acht Jahren bis zu 50 neue Odd

Burger-Restaurantstandorte im Bundesstaat Florida und in der DACH-Region zu

entwickeln.