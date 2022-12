Piano erweitert globale Präsenz und Kapazitäten im Publishing-Bereich für soziale Medien

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Amsterdam (ots/PRNewswire) - SocialFlow von Piano expandiert nach Europa undbietet jetzt zusätzlich die "Link in Bio"-Funktion anhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3734443-1&h=3082658862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3734443-1%26h%3D3473217273%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpiano.io%252F%26a%3DPiano&a=Piano , ein Unternehmen, das dieführende digitale Erlebnisplattform SocialFlow anbietet, gab heute dieVergrößerung seines europäischen Support-Teams für SocialFlow bekannt, um einenbesseren Service für Kunden aus aller Welt bereitzustellen und gleichzeitig dieFunktionalität der Plattform zu erweitern. Piano übernahm SocialFlow (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3734443-1&h=1197186055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3734443-1%26h%3D416887358%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fpiano-acquires-socialflow-to-connect-social-media-strategies-to-customer-journey-orchestration-301479316.html%26a%3Dacquired%2BSocialFlow&a=%C3%BCbernahm+SocialFlow) , eineSocial-Media-Distributions- und Marketingplattform für Medienunternehmen, zuBeginn dieses Jahres."Wir freuen uns sehr, SocialFlow von Piano auf unsere globalen Märkte zu bringenund das Produkt fortgesetzt um zusätzliche Funktionen zu ergänzen", erklärteMichael Silberman, EVP, Strategy and Social, von Piano. "Wir konzentrieren unsauf die Bereitstellung von Mehrwert und Effizienz in mehreren verschiedenenDistributionskanälen. Dank der kürzlich hinzugefügten Instagram-Funktion "Linkin Bio" benötigen Publisher nun keine separaten Tools mehr, um Beiträge aufInstagram zu veröffentlichen und ihren Instagram-Traffic zu steigern."Die Übernahme von SocialFlow durch Piano barg das Potenzial, denSocial-Media-Teams eine gleichzeitige Optimierung der Sichtbarkeit undKundeninteraktion in mehreren Social-Media-Kanälen zu ermöglichen sowie tiefereEinblicke in die Art und Weise zu gewinnen, wie Inhalte den Umsatz steigern. Dieneu hinzugefügte Instagram-Funktion "Link in Bio" von SocialFlow ist die erstedieser Verbesserungen, die auf den Markt kommen sollen. Instagram erlaubt keineLinks aus organischen Beiträgen. Doch diese neue Funktion stellt eine dedizierteSeite für jeden Instagram-Benutzernamen eines Kunden bereit, die von SocialFlowbetrieben wird. Dadurch, das Publisher jetzt einzigartige Links für gespiegelteInstagram-Beiträge aus dem Profil-Feed zulassen können, können sie das Interessedes Internet-Publikums auf die gewünschten Inhalte dieser Seite lenken undgleichzeitig die Interaktionsmetriken verfolgen."Link in Bio" ist Bestandteil einer ganzen Reihe neuer Instagram-Funktionen, die