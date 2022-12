arena stellt die Rennkollektion Calypso Bay Limited Edition in Melbourne vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tolentino, Italien (ots/PRNewswire) - arena freut sich, die Einführung vonCalypso Bay bekannt zu geben, einer limitierten Auflage von Rennanzügen aus derPowerskin Carbon-Flaggschiff-Reihe des Unternehmens. Die Kollektion, derenDesign von den Farben und Mustern der Korallen und des kristallklaren Wassersdes australischen Great Barrier Reef inspiriert ist, wird zeitgleich mit den 16.FINA Kurzbahnweltmeisterschaften herausgebracht, die vom 13. bis 18. Dezember2022 in Melbourne stattfinden. Zusammen mit der Einführung der neuen Kollektionwird arena auch eine Spende an die Great Barrier Reef Foundation leisten, umAustraliens Naturschätze zu bewahren.Die Kollektion umfasst die Powerskin Carbon Core FX, Carbon Glide und CarbonAir2 Rennanzüge in einer neuen limitierten Farbgebung, die die Artenvielfalt derMeere feiert und die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Bewahrung desWohlbefindens unserer Ozeane lenkt. Das Great Barrier Reef ist ein Sinnbild fürdie Notwendigkeit, sich auf die Umweltprobleme der Weltmeere zu konzentrieren,und die Ehrung durch die limitierte Edition von Calypso Bay spiegelt daswachsende Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle und nachhaltigeHerstellungsprozesse wider. arena nähert sich nun seinem 50-jährigen Jubiläum inder Schwimmbranche und stärkt weiterhin seine Bindung zur Natur und insbesonderezum Wasser, das seit seiner Gründung im Jahr 1973 Teil der DNA des Unternehmensist.Die drei Rennanzüge der Kollektion sind in zwei vom Ozean inspiriertenFarbvarianten erhältlich und werden bei den Kurzbahnweltmeisterschaften vonMitgliedern des Elite-Athletenteams von arena vorgestellt."Ich mag die Farbe", sagte Florent Manaudou, französischer Olympiasieger von2012, der an den 50-Meter-Freistil- und Schmetterlingswettbewerben in Melbourneteilnehmen wird. "Es erinnert mich an die echte Farbe des Meeres und nicht andie Farbe des Pools, die wir kennen. Das Rosa ist die Koralle. Ich lebe jetzt inAntibes und früher in Marseille und das Meer hat einen besonderen Platz inmeinem Herzen.""Ich liebe die Farbe wirklich, als ich das Shooting gemacht habe, war es einesmeiner Lieblingsdesigns", sagte Südafrikas Olympiasieger von 2012, Chad Le Clos,dessen Melbourne-Karte alle drei Schmetterlingswettbewerbe umfasst. "Esverströmt eine sommerliche Atmosphäre, perfekt zum Auftakt der australischenWeltmeisterschaft."Die amerikanische Staffel-Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielenin Tokio und amtierende nationale Meisterin im 100-Meter-Freistil, NatalieHinds, ist ebenfalls von der neuen Kollektion begeistert: "Mein Liebling ist derweiße Anzug mit blauen Umrandungen! Dieses Weiß ist doppelt gefüttert, also