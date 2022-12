Drone Delivery Canada stellt Update hinsichtlich Entwicklung und erfolgreichen Testflugs von Condor bereit

Toronto (Ontario), 13. Dezember 2022. Drone Delivery Canada Corp. (TSX-V: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich, ein Update hinsichtlich der erfolgreichen Flugtests seiner Condor-Drohne, der größten Drohne in der Flotte des Unternehmens, bereitzustellen. Die Condor ist eine benzinbetriebene Zweitakt-Helikopterdrohne mit einer maximalen Nutzlast von 180 kg, einer Reichweite von 200 km und einem maximalen Abfluggewicht von 476 kg.

Bis dato hat das Unternehmen eine Reihe von Systemen, Avionik und Komponenten erfolgreich getestet, einschließlich Tests in puncto Leistung bei kaltem Wetter, Funktionstests, Windleistung, Temperaturprofile im Frachtraum, Langzeitflugtests, Fluglage, Abstimmung der Positionsregler, Autonomie und autonome Wegpunktnavigation. Hinsichtlich der Pressemitteilung vom 13. September 2022 hat das Unternehmen ein Upgrade der Avionik und der Flugsteuerung für die Condor abgeschlossen, von dem das Unternehmen glaubt, dass es (i) Verbesserungen bei den soliden Kommunikationsprotokollen bietet, (ii) elektrische Interferenzen verringert und (iii) die Herstellbarkeit verbessert. DDC hat auch einen Teil der Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten an Subunternehmer vergeben, um die Entwicklung der Condor weiter zu beschleunigen. Das Unternehmen hat außerdem die Aufrüstung der Triebwerkssteuerung und anderer mechanischer Systeme der Condor sowie die Bodentests dieser Systeme abgeschlossen, die während des ersten Quartals 2022 identifiziert worden waren. Die Testflüge wurden am Testgelände des Commercialization Centre des Unternehmens fortgesetzt.

„Wir freuen uns über die jüngste Beschleunigung der Entwicklung und der Tests unserer Condor-Drohne, der größten Drohne in unserer Flotte mit der höchsten Nutzlast und Reichweite, die das Potenzial aufweist, wesentlich mehr Anwendungsfälle und kommerzielle Möglichkeiten zu erschließen. Wir freuen uns auf weitere Fortschritte und die spätere Kommerzialisierung der Condor“, sagte Steve Magirias, CEO von DDC.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein gemäß ISO 9001 zertifiziertes, preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.