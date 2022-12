Der DFB-Präsident erläuterte seinen Plan am Dienstag beim ersten öffentlichen Auftritt nach der Abreise aus Doha. Ob Geschäftsführer Fredi Bobic von Hertha BSC oder ZDF-Experte Per Mertesacker als Bierhoff-Nachfolger infrage kommen, ließ Neuendorf unkommentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund will das WM-Debakel in Katar mit zwei Arbeitsgruppen aufarbeiten. Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn und Matthias Sammer sollen einen oder mehrere Nachfolger für Oliver Bierhoff finden und der Nationalmannschaft den Weg für eine erfolgreiche Heim-EM 2024 ebnen. Komplettiert wird die als Beraterkreis titulierte siebenköpfige Gruppe von Oliver Mintzlaff, Hans-Joachim Watzke und Bernd Neuendorf.

Kritik an der Zusammensetzung der reinen Männer-Gruppe wies Neuendorf zurück. Es gehe "um die künftige Entwicklung der Männer-Fußball-Nationalmannschaft im DFB", sagte Neuendorf. Zumindest einer internen Arbeitsgruppe gehören Heike Ullrich als Generalsekretärin und EM-Botschafterin Célia ?a?ic an. In diese Gruppe, die sich um strukturelle Fragen kümmern soll, wurde auch EM-OK-Chef Philipp Lahm berufen.

In Deutschland geht es noch um die Aufarbeitung des Vorrundenaus bei der WM, in Katar um den Einzug ins Finale. Marokko könnte am Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) etwas Historisches schaffen. Eine afrikanische Mannschaft hat es bislang noch nie ins Endspiel geschafft. Frankreich hätte mit einem Erfolg im Halbfinale auch weiterhin die Chance zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung seit Brasilien vor 60 Jahren. Es sei für "beide Teams eine einzigartige Gelegenheit", sagte Frankreichs Kapitän und Torhüter Hugo Lloris.

Kommentiert wird das Spiel von Béla Réthy, der sich an seinem 66. Geburtstag nach mehr als 380 Live-Übertragungen in den Ruhestand verabschieden wird. "Der Abschluss einer großen Live-Reporter-Karriere", sagte Christoph Hamm, WM-Chef des ZDF./wma/DP/jha