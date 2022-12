Millionen-Etappenziel bei E-Mobilität - Leitmesse Power2Drive Europe manifestiert sich mit Test Drives, Conference und AWARD (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - Eine Million batterieelektrische Autos werden zumJahresende auf Deutschlands Straßen fahren, auch in anderen EU-Ländern boomt dieE-Mobilität. Auf der Power2Drive Europe 2023, der europäischen Leitmesse fürLadeinfrastruktur und Elektromobilität, trifft sich die Branche. Neben derAusstellung auf dem Messegelände München können sich Fachbesucher gleich aufzwei Test Drive Geländen von der Performance der E-Fahrzeuge überzeugen. Fürinteressierte Anbieter ist die Anmeldung jetzt geöffnet. Ebenfalls gestartet istdie Bewerbungsphase für die Premiere des Power2Drive AWARDs. Fachreferentensollten sich jedoch beeilen, die Bewerbungsfrist für Beiträge zur Power2DriveConference im International Congress Center München läuft nur noch bis zum 15.Dezember 2022.Die E-Mobility-Branche boomt: Eine Million E-Autos (Battery Electric Vehicle,BEV) werden voraussichtlich zum Jahresende in Deutschland zugelassen sein. DieEuropäische Union (EU) wird die drei Millionen Marke (siehe Grafik)überschreiten, so eine Hochrechnung nach den letzten Zahlen desKraftfahrtbundesamtes sowie des European Alternative Fuels Observatory (EAFO).Neben Deutschland zählen laut EAFO auch Frankreich mit ca 3/4 Millionen BEVs unddie Niederlande sowie Schweden und Italien zu den Top EU-Ländern. DieElektromobilität ist der Schlüssel für klimafreundliche Mobilität und vieleInnovationen. Batterieelektrische Fahrzeuge haben mit Abstand die besteTreibhausbilanz, wenn sie beispielsweise mit dem in Deutschland üblichenStandard-Strommix betrieben werden, so eine Studie der Universität derBundeswehr (UniBw) München (https://www.powertodrive.de/neuigkeiten/interview-johannes-buberger?ref=m5f606222210d284e2359874c-s603620a2092de017df335582-t1670863404-c4739cdca) . Zusätzlich können E-Autos mit ihren Energiespeichern künftigSchwankungen von Sonnen- und Windkraft ausgleichen und so den Ausbau und dieMarktintegration der volatilen Energiequellen unterstützen. Performance- undReichweiten-Steigerungen bei den BEVs, europaweite Förderprogramme sowie derAusbau der Ladeinfrastruktur befeuern den anhaltenden Boom.Zwei Test Drives in 2023: "eCar oder lightEV Probe fahrenIm Fokus der europäischen Fachmesse Power2Drive Europe stehen Ladesysteme,Elektrofahrzeuge, Antriebsbatterien und Mobilitätsdienstleistungen. Außerdembieten Hersteller dem Fachpublikum exklusive Probefahrten: Auf dem "eCar TestDrive"-Gelände unmittelbar neben den Messehallen gehen Besucher auf Tuchfühlung