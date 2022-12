Boeing verkauft mehr Jets im November

Die Boeing Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 187,1EUR gehandelt.

Wie der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus aus Europa hatte Boeing zuletzt mit Verzögerungen bei Zulieferern zu kämpfen. Airbus steigerte seine Auslieferungen im November zwar auf 68 Verkehrsflugzeuge. Der Vorstand verabschiedete sich aber von seinem schon im Sommer gekappten Ziel, in diesem Jahr rund 700 Maschinen an seine Kunden zu übergeben. Im Gesamtjahr sollen die Auslieferungen die zuletzt angepeilten Marke aber nicht wesentlich verfehlen. Boeing hat sich ein solches Ziel angesichts von Problemen mit mehreren Flugzeugtypen gar nicht erst gesetzt./stw/men/jha/

ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im November mehr Passagier- und Frachtmaschinen an seine Kunden übergeben als im Oktober. Mit 48 Maschinen lagen die Auslieferungen höher als die 35 Jets im Vormonat, wie der Airbus-Konkurrent am Dienstag in Arlington mitteilte. Nach elf Monaten sind das 363 Auslieferungen insgesamt.

