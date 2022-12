Darmstadt (ots) - Erstmals Nettoenergiegewinn erzielt / Viele Wissenschaftler

jetzt bei Focused Energy



Wissenschaftler am kalifornischen Lawrence Livermore National Laboratory haben

erstmals eine Kernfusion per Laserzündung mit einem Nettoenergiegewinn erzeugt.

Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer sicheren,

sauberen und schier unerschöpflichen Energieerzeugung.



Mehr Energie raus als rein





Die Fusionsreaktion in Livermore erzeugte rund 2,9 Megajoule Energie, was etwa140 Prozent der 2,1 Megajoule Energie in den Lasern entspricht. Die genauenBilanzwerte werden noch ausgewertet. "Für die meisten von uns war es nur eineFrage der Zeit, dass dieser nächste Meilenstein erreicht wurde", so Prof. MarkusRoth und Prof. Todd Ditmire, beide Mitgründer von Focused Energy undWissenschaftler, die die Laseranlage in Livermore entscheidend mitentwickelthaben.Das Darmstädter Unternehmen Focused Energy setzt ebenfalls auf die laserbasierteKernfusion und den gleichen Brennstoff Deuterium und Tritium, wie er inLivermore verwendet wurde. Derzeit werden noch bessere Laseranlagen entwickelt,die sehr viel effizienter noch als die in Livermore arbeiten werden.Bemerkenswert sind auch die Intervalle, in denen Erfolge vermeldet werden. "Beidem Wissen, wie die Kernfusion funktioniert, schreiten wir immer schnellervoran", so Prof. Markus Roth.Viele der Livermore-Wissenschaftler mittlerweile bei Focused EnergyViele der Wissenschaftler, die diesen Erfolg in Livermore mitbegründet haben,arbeiten mittlerweile für Focused Energy in Darmstadt oder Austin/Texas. Dazuzählen nicht nur Debbie Callahan, die für das Design der winzigenBrennstoffkapseln mit Deuterium und Tritium verantwortlich war, sondern auchPravesh Patel, jetzt Scientific Director bei Focused Energy oder Bill Goldstein,ehemaliger Director des Lawrence Livermore National Labs und heutigesBoard-Mitglied von Focused Energy.Der Erfolg kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Länder mit hohenEnergiepreisen und der Notwendigkeit kämpfen, schnell von der Verbrennungfossiler Brennstoffe wegzukommen, um den Klimawandel einzudämmen.Die Kernfusion ist die einzige Energieform, die bisher noch nicht realisiertwerden konnte. Einer ihrer größten Vorteile: Sie ist sicher und es gibt keinenVergleich zum Schadenspotenzial von Kernkraftwerken, die mit Kernspaltungarbeiten. Kernfusion und Kernspaltung haben nichts miteinander zu tun. Es gibtbei Fusionskraftwerken weder eine unkontrollierte Kettenreaktion noch muss mandas Kraftwerk abschalten, wenn irgendwas schiefläuft. Die Kernfusion istinhärent sicher. Auch wenn mehrere Komponenten ausfallen, bleibt das System ohneerhöhtes Gefahrenpotenzial funktionsfähig.Weitere Experimente werden folgen. Für Focused Energy ist der Zielhorizontgesetzt. Ab Mitte der 30iger Jahre soll das erste Fusionskraftwerk ans Netzgehen, so der Plan in Darmstadt.Über Focused EnergyFocused Energy ist ein 2021 von der TU Darmstadt ausgegründetesdeutsch-amerikanisches Unternehmen, das in wenigen Jahren eine sichere, saubereund schier unerschöpfliche Energieerzeugung durch laserbasierte Kernfusionermöglichen wird. Das junge Unternehmen hat seinen Sitz in Darmstadt und inAustin/Texas und beschäftigt die besten Köpfe einschlägiger Forschungsinstituteund Universitäten in Europa und den USA. Focused Energy nutzt die in denvergangenen 30 Jahren in der Fusionsforschung gesammelten Erfahrungen seinerGründer, gepaart mit der Schnelligkeit eines jungen deutsch-amerikanischenUnternehmens und privaten Investitionen, um die laserbasierte Fusion zurMarktreife zu bringen und den weltweiten Energiehunger zu stillen.