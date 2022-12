Nachdem das Papier von Puma Ende November letzten Jahres bei 115,40 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, ging es mit dem Notierungen zunächst in eine gesunde Konsolidierung, später haben sich aber crashartige Kursmuster eingestellt und drückten den Wert der Aktie auf gerade einmal 41,32 Euro abwärts. Erst im Oktober konnte der Leidensweg durch einen temporären Trendwechsel beendet werden und brachte Notierungen oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts an 54,00 Euro hervor. Nach technischer Auswertung ist aber noch Aufwärtspotenzial in der Puma-Aktie vorhanden, welches demnächst durch den Einsatz entsprechender Scheine genutzt werden könnte.

Konstanter Hebel

Die Idee liegt nahe auf den nächsten Kursanstieg von Puma an rund 60,00 Euro und damit den laufenden Abwärtstrend sowie einem Horizontalwiderstand aus der ersten Jahreshälfte mit einem Faktor Zertifikat auf Puma WKN MD87SB mit einem fest eingebauten Hebel von 5,0 zu reagieren. Aber erst wenn zumindest auch noch der 200-Tage-Durchschnitt überwunden wird, dürfte sich eine mittelfristig positive Ausgangslage für die Puma-Aktie einstellen. Auf der Unterseite dürfte ein Kursrutsch unter 48,12 Euro dagegen Abwärtsrisiken zurück an die Jahrestiefs bei 41,32 Euro merklich erhöhen. Aufgrund des starken Momentums auf der Oberseite wird ein derartiges Szenario demnächst allerdings nicht erwartet.