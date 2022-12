Der II. Zivilsenat des BGH hält an seiner Rechtsprechung zur Prospekthaftung im weiteren Sinne mit den längeren Verjährungsfristen fest

Bremen (ots) - Die Sensation beim BGH ist nunmehr eingetreten: Der II.

Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hält an seiner ständigen Rechtsprechung fest,

wonach die spezialgesetzliche Prospekthaftung gemäß § 13 Verkaufsprospektgesetz

(VerkProspG), §§ 44 ff. Börsengesetz (BörsG) in der bis zum 31. Mai 2012

geltenden Fassung die sogenannte Prospekthaftung im weiteren Sinne nicht

ausschließt (BGH, Beschluss vom 25.10.2022 - II ZR 22/22 -). Damit begibt sich

der II. Zivilsenat bewusst in Konfrontation zur jüngst vom XI. Zivilsenat des

Bundesgerichtshofs ergangenen gegenteiligen Rechtsprechung.



In der Vergangenheit haben sowohl der II. wie auch der III. Zivilsenat des

Bundesgerichtshofs in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass neben der

spezialgesetzlichen Prospekthaftung die sogenannte Prospekthaftung im weiteren

Sinne in Betracht kommt (Anspruchskonkurrenz). Bei der Prospekthaftung im

weiteren Sinne handelt es sich um eine gesellschaftsrechtliche Haftung der

Gründungs- bzw. Altgesellschafter wegen einer vorvertraglichen Pflichtverletzung

aufgrund der Verwendung eines unrichtigen, unvollständigen oder irreführenden

Prospektes als Mittel der schriftlichen Aufklärung gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs.

2, 280 Abs. 1 BGB.