Nach einem Rekordhoch bei 414,50 US-Dollar im November vergangenen Jahres kollabierte der Kurs der Tesla-Aktie aufgrund der exorbitanten Überbewertung und führte geradewegs in eine gesunde Konsolidierung hinein. Schwierigkeiten an den Industriestandorten in China führten zu einem Umdenken bei Aktionären, infolgedessen rutschte Tesla im heutigen Handel auf 156,91 US-Dollar und somit unter die wichtige Unterstützung bestehend aus dem EMA 200 auf Wochenbasis sowie dem 61,8 % Fibonacci-Retracement ab. Wo genau die Talfahrt bei Tesla endet, lässt sich nur schwer ausmachen. Allerdings könnten technische Marken Hinweise auf potenzielle Trendwendepunkte liefern.

Anleger benötigen dickes Fell

Aus technischer Sicht liegt ein nicht unerhebliches Unterstützungsniveau bei 147,87 US-Dollar, darunter ein kleineres im Bereich von 126,08 US-Dollar vor. Sollte es an dem Support aus Ende 2020 zu einem Turnaround zur Oberseite kommen, würden Gewinne an 173,28 und darüber maximal jedoch 187,27 US-Dollar möglich. Sollte all das nichts helfen, müssten sich Anleger auf weitere Abschläge auf rund 120,00 US-Dollar einstellen. So oder so bleibt ein Investment in das Schwergewicht schwierig.