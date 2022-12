Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy, (https://en.risenenergy.com/) ein

führender Solarmodulhersteller in China, gehörte zu den Akteuren, die auf der

Jahreskonferenz 2022 der chinesischen Solarindustrie ihre Visionen und Ansichten

zu den wichtigsten Innovationen für die Zukunft der erneuerbaren Energien

dargelegt haben. Es handelt sich um eine der größten Veranstaltungen der

Branche, auf der führende Experten, Branchenführer und Wissenschaftler

zusammenkommen, um über die Chancen und Herausforderungen der solaren

Lieferkette, Strategien für eine kohlenstoffarme Energieversorgung und

Technologieanwendungen zu diskutieren und einen Ausblick zu geben.



In einer Grundsatzrede betonte Song Yifeng, Produktleiter von Risen Energy, die

Rolle seiner Solarmodule der Hyper-ion-Serie mit Hetero-Junction-Technologie

(HJT) bei der Dekarbonisierung als Teil der neuen Produktstrategie des

Unternehmens. Risen Energy wird sich dabei auf die HJT-Technologie stützen, um

eine neue Generation von Produkten zu entwickeln, die sich durch geringen

Kohlenstoffausstoß, niedrige Kosten und hohen Wirkungsgrad auszeichnen.





"Die Photovoltaik ist eine der besten Lösungen zur Verringerung derKohlenstoffemissionen und des Energieverbrauchs. Vor dem Hintergrund derweltweiten Bestrebungen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft erfüllt dieSolarenergie die weltweiten Anforderungen an die Förderung einer nachhaltigen,kohlenstoffarmen Entwicklung. Unsere Produktstrategie basiert auf der210-mm-Großformat- und n-Typ-HJT-Technologie, mit der wir leistungsstarke,hocheffiziente Solarmodule herstellen, die die Stromkosten senken. Darüberhinaus sind unsere Produkte mit dünneren Siliziumwafern und hochfestenStahlrahmen ausgestattet, so dass sie klimafreundlicher sind und einengeringeren CO2-Fußabdruck hinterlassen", erklärte Song Yifeng.Das HJT-Solarmodul der Hyper-ion-Serie von Risen Energy ist das Vorzeigeproduktim Rahmen der neuen Strategie des Unternehmens. Das hocheffiziente undleistungsstarke Modul bietet eine unübertroffene Zuverlässigkeit bei derLeistung und zeichnet sich durch eine geringere Dämpfung und einen niedrigerenTemperaturkoeffizienten aus. Das Hyper-ion ist ein kohlenstoffarmesSolarprodukt, das zur Senkung der Stromkosten entwickelt wurde. Es verwendet diehocheffiziente 210-mm-HJT-Zellenstapel- und -packungstechnologie, mit der dieModulleistung bis zu über 700 Wp erreicht.Die herausragende Leistung der n-Typ-Zelle von Risen Energy führt zu einemhöheren Stromerzeugungsgewinn. Sie verfügt über die branchenführende ultradünne100-Mum-Zellentechnologie und wird in einem Modulverpackungsprozess hergestellt,der mit einem umweltfreundlicheren Rahmen aus hochfestem legiertem Stahlgekoppelt ist, so dass ihr CO2-Fußabdruckwert (Product Carbon Footprint, CFP)unter 400 kg eq CO2/kWc liegt - weit unter dem Marktdurchschnitt.Ein Test durch einen unabhängigen Dritten, der die Leistung des Solarmoduls derHyper-ion-Serie mit Hetero-Junction-Technologie von Risen Energy geprüft hat,hat ergeben, dass der Gewinn bei der Stromerzeugung 6,14 % beträgt und damit diebifazialen PERC-Module in einem Projekt im chinesischen Yinchuan übertrifft.Verglichen mit dem monokristallinen PERC-Solarmodul beträgt der Gewinn bei derStromerzeugung 9,63 %. Eine 100-MW-Solaranlage mit dem HJT-Modul Hyper-ionerzeugt 6 Millionen kWh mehr Strom und setzt 5.760 Tonnen weniger Kohlendioxidfrei als eine Anlage mit PERC-Modulen. Im Vergleich zum TOPCon-Modul kann esaußerdem 3 Millionen kWh mehr Strom pro Jahr erzeugen, was einer CO2-Einsparungvon 2.880 Tonnen entspricht.Informationen zu Risen EnergyRisen Energy ist ein führender, global tätiger, mit "AAA" bewerteterTier1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten und Anbieter vonGesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und seit 2010börsennotierte Unternehmen sorgt für die Wertschöpfung seiner weltweiten Kunden.Technisch-kommerzielle Innovation, untermauert durch höchste Qualität undKundenservice, bilden die Grundlage für die Gesamtlösungen von Risen Energy imBereich der Photovoltaik, die zu den leistungsfähigsten und kosteneffizientestender Branche gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserer starkenfinanziellen Bonität sind wir entschlossen und in der Lage, strategische, fürbeide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, umgemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie zu profitieren.