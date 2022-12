ALGORAND ALS ÖFFENTLICHE BLOCKCHAIN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER PLATTFORM FÜR DIGITALE GARANTIEN IN ITALIEN AUSGEWÄHLT

BOSTON und MAILAND, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Algorand Inc., ein weltweit führender Anbieter von Layer-1-Blockchain-Technologie, ist als öffentliche Blockchain ausgewählt worden, um eine innovative Plattform für digitale Garantien in Italien zu unterstützen. Das Unternehmen hat heute gemeinsam mit der Bank von Italien und der italienischen Versicherungsaufsichtsbehörde IVASS sowie mehr als 30 Finanzinstituten an einer Veranstaltung in Mailand teilgenommen, um aufzuzeigen, wie Bank- und Versicherungsgarantien auf Basis von Distributed-Ledger-Technologien (DLT), auch bekannt als Blockchain, ausgegeben werden können.