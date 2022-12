Alwaleed Philanthropies "Global" startet eine globale Initiative zur Förderung der interkulturellen Verständigung

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Das Alwaleed Cultural Network, ein neu gegründetes globales Netzwerk, wirdToleranz und Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen undGlaubensrichtungen fördern.- Mehr als 100 Gäste nahmen an der Eröffnungsfeier am 8. Dezember 2022 in AlDiriyah, im historischen Viertel von Al-Turaif, teil.- Sieben weltweit renommierte Bildungs- und Kultureinrichtungen aus Nordamerika,Europa, Nordafrika und Asien werden im Dezember in Saudi-Arabienzusammenkommen, um das interkulturelle Verständnis zu verbessern.- Zu den Förderern des Alwaleed Cultural Network in den Bereichen Wissenschaft,Kunst und Kultur gehören das Alwaleed Islamic Studies Program an der HarvardUniversity (USA), die University of Cambridge (Vereinigtes Königreich), dieUniversity of Edinburgh (Vereinigtes Königreich), die American University inCairo (Ägypten), die American University of Beirut (Libanon), das History ofScience Museum und das Pitt Rivers Museum der Oxford University (VereinigtesKönigreich) und das Pergamonmuseum, Berlin (Deutschland).Unter dem Vorsitz Seiner Königlichen Hoheit Prinz Alwaleed bin Talal Al Saud hatAlwaleed Philanthropies "Global" (https://alwaleedphilanthropies.org/en) heutedas Alwaleed Cultural Network (ACN) (http://www.alwaleedculturalnetwork.org/)ins Leben gerufen, eine bedeutende globale Netzwerkplattform, die in einer Ärades großen Wandels und der Diversifizierung in Saudi-Arabien und darüber hinausToleranz und kulturübergreifendes Verständnis auf wirtschaftlicher, fachlicher,kollegialer und kulturindustrieller Ebene vorantreiben soll. Geführt von einerEröffnungsgruppe von mehr als sieben weltweit renommierten Bildungs- undKultureinrichtungen aus fünf Ländern wurde die erste Sitzung des AlwaleedCultural Network am Donnerstag, den 8. Dezember 2022 von der Diriyah GateDevelopment Authority in Al Diriyah, im historischen Viertel von Al-Turaif, imKönigreich Saudi-Arabien, veranstaltet.Während der Zeremonie erklärte Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Lamia BintMajed Saud AlSaud, Generalsekretärin und Mitglied des Kuratoriums von AlwaleedPhilanthropies : "Wir sind zutiefst dankbar, das Alwaleed Cultural Network insLeben zu rufen, das Mäzene dieser Größenordnung mit herausragendenphilanthropischen Einsichten in die Welt der Kunst und Kultur zusammenbringt.Das Alwaleed Cultural Network ist bestrebt, aktiv anzuerkennen, dass Kultur fürdie menschliche Existenz unverzichtbar ist. Durch diese Initiative reichen wireine brüderliche Hand in die Welt und bieten denjenigen Möglichkeiten, die sonstvielleicht keinen Zugang zu konkreten Infrastrukturen und Ressourcen haben. Das