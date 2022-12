Die Tesla-Aktie hat ihre Talfahrt am Dienstag fortgesetzt. Im Tagesverlauf stürzten die Papiere des E-Auto-Pioniers zeitweise um mehr als sechs Prozent ins Minus. Der Börsenwert des Unternehmens rutschte kurzzeitig unter die Marke von 500 Milliarden US-Dollar.

Während Tesla-Chef Elon Musk derzeit damit beschäftigt ist, den Kurznachrichtendienst Twitter umzukrempeln, hat die Tesla-Aktie allein seit Ende September rund die Hälfte an Wert verloren.

Das bereitet auch vielen Analysten mittlerweile Sorgen. Wedbush-Analyst Dan Ives, bekannter Tesla-Bulle an der Wall Street, sprach im Interview mit dem Nachrichtensender CNBC von einem Fiasko ("trainwreck"). Der Tesla-Gründer sei ein wichtiger Teil des "Premiums" des Aktienkurses - des Aufschlags, den Anleger bereit sind zu zahlen.

Mittlerweile sei die Aktie so günstig wie lange nicht mehr, erklärte Ives gegenüber dem Nachrichtenportal Yahoo Finance. "Seit 2018 wurde Tesla nicht mehr auf diesem Niveau gehandelt. Auf EV/EBITDA-Basis (Unternehmenswert geteilt durch den operativen Gewinn) ist es die bisher günstigste Bewertung."

Aktuell liegt Teslas Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 52, das "forward" KGV, also die Kennziffer auf Basis des erwarteten Gewinns, ist laut Zahlen von Yahoo Finance sogar auf 32 gesunken.

Analyst Ives glaubt weiterhin an die fundamentale Stärke von Tesla. Auch wenn das Unternehmen derzeit einige "Hürden" in China bewältige, handele es sich vermutlich um temporäre Probleme. Der Wedbush-Analyst hält an seinem "Kaufen"-Rating fest, kappte das Kursziel jedoch kürzlich von 300 US-Dollar auf 250 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion